تعيين وزيرة مصرية في مجلس إدارة بنك خليجي يثير جدلا

أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط عضوا في مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانتقد كثير من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قرار الموافقة على تعيين المشاط في مجلس إدارة البنك الخليجي، مرجعين ذلك إلى شبهة تضارب المصالح.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر في إفصاح للبورصة المصرية أمس الاثنين موافقة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري لرانيا المشاط على الجمع بين منصبها وعضوية مجلس إدارة البنك.

وأشار المصرف إلى تعيين المشاط عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، على أن يتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية للبنك في أول اجتماع قادم لها وفقًا للمادة 20 من النظام الأساسي.

وتشغل المشاط حاليا منصب وزيرة التعاون الدولي في مصر منذ ديسمبر/ كانون أول 2019 وسبق لها أن شغلت منصب وزير السياحة.

وعملت رانيا قبل ذلك مستشارة لكبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في واشنطن، كما تقلدت منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري لشؤون السياسة النقدية، والخبير الاقتصادي الأول بصندوق النقد الدولي، ونائب مدير المشروعات بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي بجامعة ميريلاند الأمريكية، وعملت أستاذة مساعدة لتدريس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

وقالت فاطمة الأسيوطي في تغريدة لها “في مخالفة صريحة للدستور والاعتبارات السياسية وقواعد تعارض المصالح رانيا المشاط تُعيَّن في مجلس إدارة بنك تجاري بالمخالفة للقانون وبمباركة مصطفى مدبولي الذي هو نفسه مخالف للقانون بتعيين نفسه في المصرف العربي الدولي، ما حصلناش شبه دولة بوزراء يهينون المنصب!”.

في مخالفة صريحة للدستور والاعتبارات السياسية وقواعد تعارض المصالح رانيا المشاط تعين في مجلس إدارة بنك تجاري بالمخالفة للقانون وبمباركة مصطفى مدبولي الذي هو نفسه مخالف للقانون بتعيين نفسه في المصرف العربي الدولي. ما حصلناش شبه دولة بوزراء يهينون المنصب! https://t.co/XyWj7VqZGQ — فاطمة الأسيوطيFatema (@asyooty_el) August 1, 2023

وأضافت في تغريدة أخرى: “هل هي كارثة أخرى؟ هل رانيا المشاط عضو أيضًا في مجلس إدارة إعمار؟؟؟ هل حصلت على ترخيص مستمر بمخالفة القانون مع المال الخليجي؟ هل هذا تعاون دولي أم تعاون للصرف على رانيا؟”.

هل هي كارثة أخرى؟ هل رانيا المشاط عضو أيضاً في مجلس إدارة إعمار؟؟؟ هل حصلت على ترخيص مستمر بمخالفة القانون مع المال الخليجي؟ هل هذا تعاون دولي أم تعاون للصرف على رانيا؟ https://t.co/GTdTtjTumw — فاطمة الأسيوطيFatema (@asyooty_el) August 1, 2023

وكتب أيمن سرور “على وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزارة التعاون الدولي، ومجلس الوزراء، تأكيد أو نفي الخبر، مع الشرح والتوضيح حالة التأكيد للوضع القانوني لتعيين مثل هذا وإن كان بصفة شخصية أو رسمية كممثل للحكومة مثلا في مجلس إدارة البنك المذكور”.

على وزيرة التعاون الدولي @RaniaAlMashat و وزراة التعاون الدولي @MOICEgypt ومجلس الوزراء @CabinetEgy تأكيد أو نفي الخبر⬇️، مع الشرح والتوضيح حالة التأكيد للوضع القانوني لهكذا تعيين إن كان بصفة شخصية أو رسمية كممثل للحكومة مثلا في مجلس ادارة البنك المذكور.https://t.co/fuB5nINIW4 — Ayman Sorour (@ayman_sorour) August 1, 2023

من جانبه، قال محمد حسن: “الفرق أن داليا خورشيد خدت الوظيفة بعدما استقالت من الوزارة لكن لسه رانيا المشاط وزيرة”، في إشارة إلى داليا حازم خورشيد التي تشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، وكانت قد شغلت سابقا منصب وزير الاستثمار في الحكومة المصرية.

الفرق أن داليا خورشيد خدت الوظيفة بعد ما استقالت من الوزارة لكن لسه رانيا المشاط وزيرة — محمد حسن (@mahammedhjour) July 31, 2023

وقال صاحب هذا الحساب “البحر يحب الزيادة.. سبوبة بالدولار”.

البحر يحب الزيادة 💰

سبوبة بالدولار 💰🤲 — Hammond_800 (@mohamed52568001) August 1, 2023

من جانبها، أيدت نورهان القرار وكتبت: “لخبراتها وقدرتها الهائلة تعيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بمجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي أحد رموز مصر اللي مشرفنها”.