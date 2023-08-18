إيكواس: تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر

قال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إن المجموعة مستعدة للتدخل عسكريا في النيجر إذا صدر الأمر بذلك.

وجاء تصريح موسى بعد اجتماع استمر ليومين لقادة جيوش غرب أفريقيا في أكرا عاصمة غانا.