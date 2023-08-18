إيكواس: تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر
18/8/2023-|آخر تحديث: 18/8/202309:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إن المجموعة مستعدة للتدخل عسكريا في النيجر إذا صدر الأمر بذلك.
وجاء تصريح موسى بعد اجتماع استمر ليومين لقادة جيوش غرب أفريقيا في أكرا عاصمة غانا.
- إيكواس: تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه
- إيكواس: سنعمل على معالجة أي أزمات إنسانية قد تحدث نتيجة العمل العسكري
- إيكواس: إذا وصلنا للحرب فسيكون ذلك بهدف استعادة النظام الدستوري في النيجر
- إيكواس: ما يجري في النيجر جزء من سلسلة انقلابات بالمنطقة نحاول وضع حد لها
- إيكواس: مستعدون للتدخل العسكري بالنيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر
- إيكواس: لن ندخل في حرب يمكن تفاديها ويمكن أن نسحب الخيار العسكري في حال تمت استعادة النظام الدستوري في النيجر
- إيكواس: نطالب بإطلاق سراح رئيس النيجر محمد بازوم وأعضاء حكومته
- إيكواس: كل الخيارات مطروحة على الطاولة ونقبل جهود الوساطة للحوار بشأن النيجر
- إيكواس: أعضاء المجموعة التزموا بتوفير الموارد اللازمة للتدخل العسكري في النيجر ونحن جاهزون لأي قرار
- إيكواس: سنعمل على معالجة أي أزمات إنسانية قد تحدث نتيجة العمل العسكري
- إيكواس: على الجيش في النيجر أن يركز على مكافحة الإرهاب
- إيكواس: التدخل العسكري سيكون خيارنا الأخير في النيجر
- إيكواس: عدم التمكن من إعادة النظام الدستوري في النيجر سيتسبب في تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة
المصدر : الجزيرة مباشر