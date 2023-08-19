بايدن: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان في ختام قمة كامب ديفيد، الجمعة.

وأوضح بايدن أن روسيا خسرت في أوكرانيا ولن تتمكن من تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب تتجاوز أوروبا، “وأثرها موجود في كل مكان”.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية لبلاده، قال بايدن إن الرئيس السابق دونالد ترمب أضعف الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قوة بلاده تتعزز بالتحالف مع الشركاء.

وأضاف أن “علاقاتنا مع اليابان وكوريا الجنوبية قوية جدًا، واليوم نصنع التاريخ”.

وأكد أن البلدان الثلاثة لديها أفضل الكفاءات في مجال العلوم والتكنولوجيا، والتعاون سيوفر الأمن والاستقرار للعالم.

وقال إن واشنطن تعمل على تقوية الشراكة مع اليابان وكوريا الشمالية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصحة، مؤكدًا التزام بلاده بالتشاور وإنشاء خط ساخن للرد على التهديدات من أي دولة.

وأشار إلى أن القمة مع سيول وطوكيو تتعلق بالعلاقات المشتركة، وليس بيجين.

وقال بايدن إنه يتوقع لقاء الزعيم الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق هذا العام، رغم توجيهه سلسلة انتقادات حادة في مناسبات عدة لبيجين.

وفي يونيو/حزيران، وصف بايدن شي بأنه “ديكتاتور”، ما دفع الصين للتنديد بهذه التعليقات التي جاءت في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بيجين.

ونددت الصين بالقمة الثلاثية بين بايدن وزعيمي كوريا الجنوبية واليابان التي تشكل خطوة رئيسة في المصالحة بين حليفي الولايات المتحدة اللذين كانا على خلاف منذ عقود بسبب نزاعات تاريخية مرتبطة بالحروب بينهما.