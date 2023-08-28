لقاء المنقوش وكوهين.. احتجاجات غاضبة في ليبيا وقرار بمنع الوزيرة من السفر (فيديو)

اندلعت مظاهرات غاضبة مساء أمس الأحد في العاصمة الليبية طرابلس ومناطق متفقة من البلاد، احتجاجًا على أنباء لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش سرًا مع نظيرها الإسرائيلي الأسبوع الماضي في إيطاليا.

وتجمّع المتظاهرون الغاضبون أمام مبنى وزارة الخارجية الليبية ورددوا شعارات مناهضة للمنقوش ولإسرائيل.

رفع أعلام فلسطين وحرق علم إسرائيل

وذكرت تقارير إخبارية أن بعض المحتجين اقتحموا مساء الأحد مبنى وزارة الخارجية القديم بطرابلس، وأحرقوا الإطارات الفارغة أمامه، فيما خرجت مظاهرات أخرى رافعة الأعلام الفلسطينية، وتردد شعارات “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”. وشهدت بعض الاحتجاجات إحراق المتظاهرين للأعلام الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع مصورة، تسبب الاحتجاجات في إغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية في طرابلس، كما وثقت المقاطع خروج مظاهرات في مدن مصراتة (شرق طرابلس) والزاوية وصبراتة وصرمان (غرب طرابلس) والزنتان (جنوبي غرب طرابلس).

كما احتشد المتظاهرون أيضًا في ساحة الشهداء بوسط العاصمة، وأضرم محتجون آخرون النار في إطارات السيارات في طرق وشوارع رئيسية في أنحاء المدينة.





وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كوهين التقى المنقوش، في لقاء هو “الأول من نوعه” بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “كوهين والمنقوش عقدا اجتماعا سريا الأسبوع الماضي، في إيطاليا”.

منع من السفر

من ناحية أخرى، أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، إدراج وزيرة الخارجية ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وجاء قرار الجهاز لدحض ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش الموقوفة عن العمل.

وأكد جهاز الأمن الداخلي في بيان، وقوف جميع السلطات “صفًا واحد” مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره تجاه كافة القضايا، لا سيما القضية الفلسطينية.

واستنكر البيان “جلوس المنقوش مع أحد أفراد الكيان الصهيوني (في إشارة إلى وزير الخارجية)”، محذرًا من الصفحات والحسابات الإلكترونية “المأجورة”، التي تسعى منذ أيام لنشر الشائعات والتحريض ضد المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها، على حد وصف البيان.

ومساء الأحد، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها للتحقيق، بعد لقائها كوهين.

وكلف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.