سياسة|مصر

مصر.. مصطفى بكري يدافع عن إبراهيم العرجاني وساويرس يسخر (فيديو)

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5/8/2023-|آخر تحديث: 5/8/202301:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثارت تغريدة للصحفي والبرلماني المصري مصطفى بكري جدلًا على منصات التواصل بعد دفاعه عن رجل الأعمال إبراهيم العرجاني.

ويعد العرجاني مقربا من السلطات المصرية، وهو مؤسس “اتحاد قبائل سيناء” لمساعدة الجيش والشرطة في مواجهة التنظيمات المسلحة هناك.

ويرى بعض المتابعين أن تغريدة بكري تأتي في إطار الدفاع عن العرجاني أمام اتهام نشطاء له بتدبير حادث اقتحام مبنى الأمن الوطني بمدينة العريش شمالي سيناء قبل أسبوع، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن.

وكتب بكري “إبراهيم العرجاني كان من أبرز الداعمين للجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب منذ 2011، العرجاني هو الذي كان وراء بيان قبيلته الترابين في 2017/11/29 والذي دعا كافة قبائل وعائلات سيناء إلى تشكيل اتحاد للقبائل لمعاونة الجيش والشرطة ضد الإرهاب”.

وأضاف أن سبب الهجوم على العرجاني أنه “ما زال يشرف على اتحاد قبائل سيناء الذي كان له دوره في تطهير سيناء من الإرهاب جنبًا إلى جنب مع الجيش والشرطة، لذلك كان طبيعيا أن تشن القوى المعادية حرب الأكاذيب ضد واحد من أبطال الحرب ضد الإرهاب ويسعون إلى الانتقام منه، هذه الحرب وتلك الأكاذيب لن تُجدي نفعا مع شعب يعرف من هم الإخوان ومن هم ذيولهم”.

وشاركت في النقاش شخصيات عامة، مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس والمذيع توفيق عكاشة، إذ علق الأول ساخرًا “أنت مش فاهم، أي حد أنت بتدافع عنه أنت أساسا بتوديه في داهية”.

ودخل عكاشة على الخط، وعلق في تغريدة حذفها لاحقًا “البكري يدافع عن مواطن اسمه العرجاني فكانت ردود الناس قاسية عليه. أنصح العرجاني بأن يمنع بكري من الدفاع عنه، وأنصح مصطفى بتغيير مهنته الإعلامية إلى مهنة أخرى وأنصح القائمين على الدولة بمنعه من الدفاع عنهم”، وأتبعها بتغريدة برر فيها سبب الحذف.

النقاش الساخن بين الشخصيات العامة كان حديث رواد المنصات الرقمية. وعلقت منال عبد العال “اختشوا على دمكم عيب، أنتم مش مكسوفين وأنتم بتقولوا إن الكتائب دي ساعدت مؤسسة عسكرية وأمنية مصرية في حربها على الإرهاب؟”.

وعلقت نيفين “مصطفى بيقولكم إنه حاجة عظيمة يكون عندنا مليشيا مسلحة تساعد الجيش على أداء مهامه، حاجة كده زي الجنجويد (قوات الدعم السريع) في السودان، وأدينا شايفين نجاحهم طبعًا”.

وقد أشارت عدة تغريدات لحادثة قديمة اتُّهم فيها العرجاني بخطف عدد من الجنود عام 2008، وكتب محمد المصري “اللي عايز يمدح يقول تاريخه كله من 2008 لما اختطف ضباطا وجنودا”.

المصدر : الجزيرة مباشر