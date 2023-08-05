مصر.. مصطفى بكري يدافع عن إبراهيم العرجاني وساويرس يسخر (فيديو)

أثارت تغريدة للصحفي والبرلماني المصري مصطفى بكري جدلًا على منصات التواصل بعد دفاعه عن رجل الأعمال إبراهيم العرجاني.

ويعد العرجاني مقربا من السلطات المصرية، وهو مؤسس “اتحاد قبائل سيناء” لمساعدة الجيش والشرطة في مواجهة التنظيمات المسلحة هناك.

ويرى بعض المتابعين أن تغريدة بكري تأتي في إطار الدفاع عن العرجاني أمام اتهام نشطاء له بتدبير حادث اقتحام مبنى الأمن الوطني بمدينة العريش شمالي سيناء قبل أسبوع، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن.

وكتب بكري “إبراهيم العرجاني كان من أبرز الداعمين للجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب منذ 2011، العرجاني هو الذي كان وراء بيان قبيلته الترابين في 2017/11/29 والذي دعا كافة قبائل وعائلات سيناء إلى تشكيل اتحاد للقبائل لمعاونة الجيش والشرطة ضد الإرهاب”.

وأضاف أن سبب الهجوم على العرجاني أنه “ما زال يشرف على اتحاد قبائل سيناء الذي كان له دوره في تطهير سيناء من الإرهاب جنبًا إلى جنب مع الجيش والشرطة، لذلك كان طبيعيا أن تشن القوى المعادية حرب الأكاذيب ضد واحد من أبطال الحرب ضد الإرهاب ويسعون إلى الانتقام منه، هذه الحرب وتلك الأكاذيب لن تُجدي نفعا مع شعب يعرف من هم الإخوان ومن هم ذيولهم”.

هل سألتم أنفسكم .. لماذا أعلنت جماعة الإخوان الإرهابيه حربها علي الشيخ إبراهيم العرجاني ؟!

– إبراهيم العرجاني كان من أبرز الداعمين للجيش والشرطه في حربهما ضد الإرهاب منذ ٢٠١١

– إبراهيم العرجاني هو الذي كان وراء بيان قبيلته قبيلة الترابين في ٢٠١٧/١١/٢٩ والذي دعا كافة قبائل… — مصطفى بكري (@BakryMP) August 4, 2023

وشاركت في النقاش شخصيات عامة، مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس والمذيع توفيق عكاشة، إذ علق الأول ساخرًا “أنت مش فاهم، أي حد أنت بتدافع عنه أنت أساسا بتوديه في داهية”.

انت مش فاهم اي حد انت بتدافع عنه انت اساسا بتوديه في داهية ..😂 https://t.co/T4o4rCS48c — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 4, 2023

ودخل عكاشة على الخط، وعلق في تغريدة حذفها لاحقًا “البكري يدافع عن مواطن اسمه العرجاني فكانت ردود الناس قاسية عليه. أنصح العرجاني بأن يمنع بكري من الدفاع عنه، وأنصح مصطفى بتغيير مهنته الإعلامية إلى مهنة أخرى وأنصح القائمين على الدولة بمنعه من الدفاع عنهم”، وأتبعها بتغريدة برر فيها سبب الحذف.

انا حذفت تغريدة مصطفى بكرى لانى احافظ على العيش والملح الذى لم يحافظ هو عليه بل لم يحافظ على مواقف وقفت معه وحاولت مساعدته فيها ولا داعى لذكرها لانى خرجت من بيت ال عكاشه وال الفقى فقط تلك هى القيم والا صول لايهمنى ان يتعامل هو بها ولكن يهمنى ان اتعامل انا بها — توفيق عكاشة (@TawfikOkasha_) August 4, 2023

النقاش الساخن بين الشخصيات العامة كان حديث رواد المنصات الرقمية. وعلقت منال عبد العال “اختشوا على دمكم عيب، أنتم مش مكسوفين وأنتم بتقولوا إن الكتائب دي ساعدت مؤسسة عسكرية وأمنية مصرية في حربها على الإرهاب؟”.

اختشوا على دمكم عيب، أنتم مش مكسوفين وأنتم بتقولوا إن الكتائب دي ساعدت مؤسسة عسكرية وأمنية مصرية في حربها على الإرهاب؟ وخلاص تاريخ العرجاني وخطفه لجنود مصريين اتنسى؟ لو خايفين على البلد مش حتعملوا كده ولا حتدافعوا عن جماعات خاصة مسلحة، الله أعلم بكرة ممكن تعمل فينا وفي جيشنا إيه! https://t.co/qSlLKsWTZH — Manal (@Manal_Abdelaal) August 4, 2023

وعلقت نيفين “مصطفى بيقولكم إنه حاجة عظيمة يكون عندنا مليشيا مسلحة تساعد الجيش على أداء مهامه، حاجة كده زي الجنجويد (قوات الدعم السريع) في السودان، وأدينا شايفين نجاحهم طبعًا”.

مصطفى بكرى بيقولكم إنه حاجة عظيمة يكون عندنا ميليشيا مسلحة تساعد الجيش على أداء مهامه، حاجة كده زى الجنجويد فى السودان، وأدينا شايفين نجاحهم طبعا فى السودان https://t.co/bftGjFNgEI — نيڤين (@NeveinF) August 4, 2023

وقد أشارت عدة تغريدات لحادثة قديمة اتُّهم فيها العرجاني بخطف عدد من الجنود عام 2008، وكتب محمد المصري “اللي عايز يمدح يقول تاريخه كله من 2008 لما اختطف ضباطا وجنودا”.

يا ريت حد يقول الأستاذ مصطفى بكرى يسكت احسن بلا اخوان بلا بتنجان ، مصر مش دوله ميليشيات و اللى عاوز يمدح حد يقول تاريخه كله من ٢٠٠٨ لما اختطف ضباط و جنود الشرطة من البدو ، خصوصا أن مصطفى بكرى دافع عن #إبراهيم_العرجاني ضد الشرطه وقتها و عمله اعلان بصفحه كامله فى الأسبوع https://t.co/7KT0DERqLa pic.twitter.com/KnzeIuhD2c — بابا المصري mohamed elmasry4 (@Elmasry4Mohamed) August 4, 2023