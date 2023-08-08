سياسة|تركيا

أردوغان يستقبل وفدا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (صور)

أردوغان علماء المسلمين
الرئيس التركي مستقبلًا وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة (الأناضول)
8/8/2023-|آخر تحديث: 8/8/202311:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، وفدًا من أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

والتقى أردوغان، الأمين العام للاتحاد الشيخ علي القره داغي والوفد المرافق الذي ضم عددًا من العلماء بينهم الشيخ عمر عبد الكافي والشيخ محمد الصغير والشيخ محمد راتب النابلسي والشيخ أسامة الرفاعي والشيخ علي الصلابي والشيخ عبد المجيد الزنداني.

وذكر الشيخ محمد الصغير أن الوفد ضم أكثر من 20 عالِمًا من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن اللقاء استمر ساعتين كاملتين.

وأوضح أن العلماء عرضوا على الرئيس التركي “القضايا الكبرى التي تخص المسلمين لا سيما مَن هاجروا إلى تركيا”.

وأضاف أن أردوغان “وعد خيرًا” بشأن “كل ما عُرض عليه”، ولم يقدّم مزيدًا من التفاصيل.

وحضر اللقاء من الجانب التركي رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ورئيس معهد التفكر الإسلامي البروفسور محمد غورماز.

 

المصدر : الأناضول