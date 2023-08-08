أردوغان يستقبل وفدا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (صور)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، وفدًا من أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

والتقى أردوغان، الأمين العام للاتحاد الشيخ علي القره داغي والوفد المرافق الذي ضم عددًا من العلماء بينهم الشيخ عمر عبد الكافي والشيخ محمد الصغير والشيخ محمد راتب النابلسي والشيخ أسامة الرفاعي والشيخ علي الصلابي والشيخ عبد المجيد الزنداني.

وذكر الشيخ محمد الصغير أن الوفد ضم أكثر من 20 عالِمًا من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن اللقاء استمر ساعتين كاملتين.

وأوضح أن العلماء عرضوا على الرئيس التركي “القضايا الكبرى التي تخص المسلمين لا سيما مَن هاجروا إلى تركيا”.

وأضاف أن أردوغان “وعد خيرًا” بشأن “كل ما عُرض عليه”، ولم يقدّم مزيدًا من التفاصيل.

استقبل الرئيس #أردوغان اليوم وفد علماء المسلمين أكثر من 20 عالما من مختلف دول العالم على مدار ساعتين كاملتين، عرضنا عليه القضايا الكبرى التي تخص المسلمين لاسيما من هاجروا لتركيا، واستقبل الرئيس الوفد استقبالا كريما واحتفى به ووعد خيرا على كل ما عرض عليه وسأوفيكم لاحقا بالتفاصيل. pic.twitter.com/duz6vkzNZZ — د. محمد الصغير (@drassagheer) August 8, 2023

وحضر اللقاء من الجانب التركي رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ورئيس معهد التفكر الإسلامي البروفسور محمد غورماز.

أردوغان يستقبل، اليوم الثلاثاء، وفدا كبيرا من علماء العالم الإسلامي من مختلف الدول بينهم الشيخ علي القره داغي، الشيخ راتب النابلسي، الشيخ محمد الصغير، الشيخ علي الصلابي، الشيخ عبد المجيد الزنداني، الشيخ أسامة الرفاعي، الشيخ عمر عبد الكافي وآخرين. pic.twitter.com/ko9FGolwhQ — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) August 8, 2023