“حد ضامن يمشي آمن”.. عاصفة انتقادات في مصر إثر اعتقال ممثل المعلمين بجلسات الحوار الوطني (فيديو)

تفاعل المدونون مع اعتقال زهران حيث عبر البعض عن عدم جدوى الحوار الوطني في ظل الوضع السياسي الذي تشهده مصر

أثار اعتقال السلطات المصرية لمحمد زهران، أحد المتحدثين باسم المعلمين في جلسات الحوار الوطني، استياءً لدى عدد من السياسيين والمدونين على المنصات في مصر.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن ظهور عدد من المخفَين قسريًّا بنيابة أمن الدولة العليا، بينهم محمد زهران، أحد مؤسسي تيار استقلال المعلمين، والمتحدث باسمهم في جلسات الحوار الوطني.

وأعلن طارق العوضي المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي عبر حسابه على منصة إكس، أن زهران عرض على النيابة يوم 6 سبتمبر/أيلول الماضي، وقررت النيابة حبسه 15 يوما بتهم “الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة”.

القضية ٢١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة العليا

تم عرضه يوم الاربعاء الماضى بنيابة أمن الدولة العليا

بتهم

انضمام لجماعة ايثارية

ونشر اخبار كاذبة

والقرار حبسه ١٥ يوماً

مودع بسجن العاشر ٦

الدكتور محمد زهران ( اهم اللذين تحدثوا بالحوار الوطني عن قضايا المعلمين ) — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) September 12, 2023

من جانبه استنكر فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القبض محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين، وطالب بالإفراج الفوري عنه واصفًا ما حدث بأنه “لن يؤدي سوى لمزيد من الأزمات في وقت نحن أحوج ما نكون لرأب الصدع والعمل على حل المشكلات الفعلية”.

وتفاعل المدونون مع اعتقال زهران حيث عبر بعضهم عن عدم جدوى الحوار الوطني في ظل الوضع السياسي الذي تشهده مصر من اعتقال أصحاب الرأي، واستنكر آخرون اعتقال أحد المشاركين في الحوار الوطني.

وعلق الحقوقي نجاد البرعي على تدوينة العوضي قائلًا “شخص محترم تمت دعوته يقول رأيه في الحوار الوطني قال كلام معقول جدا. خرج من هناك وبعد شويه لبس تهمة مساعدة جماعة إرهابية ونشر معلومات تكدر السلم العام. التهمة الكمبو إياها واتحبس 15 يوما من النيابة. وكما قال الشاعر أحمد فؤاد نجم رحمه الله: حد ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين”.

شخص محترم تمت دعوته يقول رايه في الحوار الوطني قال كلام معقول جدا . خرج من هناك وبعد شويه لبس تهمة مساعده جماعه ارهابيه ونشر معلومات تكدر السلم العام التهمه الكمبوا اياها واتحبس ١٥ يوم من النيابه..وكما قال الشاعر احمد فؤاد نجم رحمه الله ""حد ضامن يمشى آمن أو مآمن يمشى فين" . https://t.co/viqk09J1eE — Negad El Borai (@negadelborai) September 13, 2023

وقال الناشط السياسي زياد العليمي، عبر فيسبوك “هذه صورة للدكتور محمد زهران وهو يطرح رؤيته لتطوير التعليم ما قبل الجامعي في المحور المجتمعي من الحوار الوطني”. وتابع “قبلها الدكتور محمد زهران كان محبوسا على ذمة واحدة من القضايا اللي بيتحبس عليها الناس بدون مبرر واضح وبيخرجوا بعد سنين بدون مبرر واضح برضو”.

وأضاف “في 30 ديسمبر 2021 تم إخلاء سبيل د. زهران، وحاول استكمال دوره في الدفاع عما يراه صحيحًا من خلال مشاركته في الحوار الوطني، اللي أكد في كلمته فيه على قناعته بوجود تغيير حقيقي بدليل دعوته للحوار. النهارده د. محمد زهران في السجن مرة ثانية بعد التحقيق معه الأربعاء في نيابة أمن الدولة في قضية جديدة من القضايا اللي الناس بتتحبس عليها سنين من غير مبرر واضح!”.

وقالت الصحفية مي الصباغ “أنا كنت لحد آخر لحظة مع أي سكة توصلنا لأي مكسب، حتى لو هيطلع سجين سياسي واحد، فدا مكسب لكن واضح أن النظام دا مصمم تصميم عجيب جدا أن كل الأطراف تخسر، بما فيهم هو بالمناسبة”.

وغردت الصحفية فاطمة العربي قائلة “‏‎أكيد واخدينه يحضر جلسة حوار في أمن الدولة عن انتهاكات الشرطة! عبث”.

وكان محمد زهران قد شارك في إحدى جلسات الحوار الوطني في 26 مايو/أيار الماضي، وعبر فيها عن توجهات النظام لتغيير الوضع السياسي في مصر بعد أن تم دعوته إلى جلسات الحوار الوطني.

وفي إبريل/نيسان 2022، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقب ذلك إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.