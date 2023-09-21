الحركة المدنية الديمقراطية في مصر: غالبية الضمانات التي طالبنا بها لنزاهة الانتخابات لم تتحقق بعد (فيديو)

قال خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المصرية، إن غالبية الضمانات التي طالبت بها الحركة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لم تتحقق حتى الآن.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن من أهم هذه الضمانات، إطلاق الحريات العامة والإفراج عن السجناء السياسيين، والتوقف عن اعتقال المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل، مؤكدًا أن هذا لم يحدث بعد، بل تم القبض على العديد من المعارضين.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، وسائل الإعلام إلى التزام الحياد بين جميع المرشحين. وتعليقًا على هذه الدعوة، قال داود إنه على أرض الواقع لم يكن هناك أي التزام بمثل هذه الحيادية أو إتاحة الفرصة للمرشحين المعارضين للظهور على وسائل الإعلام، في مقابل بدء الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الشوارع والصحف.

خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية: معظم الضمانات التي طالبنا بها لنزاهة الانتخابات لم تتحقق بعد #مصر pic.twitter.com/jJKDLufq03 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 20, 2023

وأضاف “أعتقد أن هناك رغبة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية في الانتهاء بسرعة، وأظن أن الانتخابات ستعقد في بداية ديسمبر، ولا أرى هذه فترة كافية لجمع التوكيلات للقيام بالدعاية وتجاوز المعوقات الأمنية لجمع التوكيلات”. ويجب على الراغب في الترشح لرئاسة مصر الحصول على تزكية 20 برلمانيًّا، أو جمع توكيلات من 25 ألف مواطن لهم حق الانتخاب.

وتابع داود قائلا “كأحزاب معارضة تهتم بمصلحة البلد لا نريد تكرار تجربة انتخابات 2018، التي كانت بمثابة استفتاء لتمديد ولاية السيسي، ونريد أن يكون في الانتخابات الحد الأدنى من التنافسية والتزام الحياد، لكن المؤشرات حتى الآن لا تبدو مشجعة”.

ورأى أنه يوجد العديد من الأسماء المعارضة الجاهزة لخوض الانتخابات الرئاسية، أبرزهم أحمد الطنطاوي وفريد زهران، مضيفا “لا نريد أن نكون مجرد مظهر تجميلي لانتخابات نتيجتها معروفة سلفًا”.

وأضاف “جميع المؤشرات تؤكد رغبة المصريين في إجراء انتخابات تعددية وليست مجرد استفتاءات، لأنه من الواضح تراجع شعبية الرئيس بسبب سوء الوضع الاقتصادي، وبالتالي من حقنا كمعارضة أن نطرح أفكارنا البديلة”.

وبعد انتظار طال أمده، تمخض المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات أمس عن موعد مؤتمر جديد يوم الاثنين المقبل لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما كان من المنتظر أن تعلن الهيئة الأربعاء موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.