“الحل في مركب نجاة”.. جدل عبر المنصات في مصر عقب تشجيع الدولة للهجرة النظامية

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء اليوم الخميس، تكثيف جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تيسير الهجرة النظامية للعمالة المصرية لسد العجز في الدول الأوروبية.

وقالت الوزيرة في لقاء تلفزيوني، أول أمس الأربعاء، إن مبادرة “مراكب النجاة” شهدت نجاحًا كبيرًا في تأمين احتياجات المجتمع الألماني، وإن دولًا أوروبية تحاول حاليًّا تنفيذ مشاريع مشابهة مع مصر لتوفير احتياجاتها من العمالة المصرية، مشيرة إلى أن ذلك يحقق حلم المصريين في العمل في أوروبا بمرتبات جيدة.

وخلال فعاليات مؤتمر السكان والصحة الذي تستضيفه القاهرة حاليًّا، انتقد السيسي الزيادة السكانية في مصر، لافتًا إلى أنه من ضمن الحلول الممكنة لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، الهجرة النظامية للعمالة المصرية إلى الدول الأوروبية التي تعاني نقصًا في أعداد المواليد، قائلًا إنه يمكن التنسيق مع مصر لسد عجز العمالة لأيّ دولة.

وتعاني مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية تفاقمت مع خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.

وبسبب الأوضاع الاقتصادية، ارتفعت خلال السنوات الماضية أعداد المصريين المهاجرين إلى أوروبا بالطرق غير النظامية، وتربعت مصر خلال العام الماضي على قمة الدول المصدرة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا متفوقة على سوريا وأفغانستان، وفقًا للإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة.

تشجيع الرئيس المصري على الهجرة وتيسيرها على المصريين قوبل بردود واسعة، بين من فسره بأنه إشارة غير مباشرة من الرئيس إلى مستقبل مصر الاقتصادي، ومن أشادوا بتلك التصريحات.

وعلق الباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن ساخرًا “أيام مبارك كانت هناك نكتة عنه حول رحيل الشعب، اليوم تقول وزيرة الهجرة إنها ستعمل على تنفيذ مبادرة الرئيس بفتح باب هجرة شرعية للشعب”.

أخيرا صارت النكتة حقيقة.

أيام مبارك كانت هناك نكتة عنه حول رحيل الشعب، ورأينا في فيلم "طباخ الريس" الرئيس يسأل: "أنتم وديتم الشعب فين"؟

اليوم تقول وزيرة الهجرة إنها ستعمل على تنفيذ مبادرة الرئيس بفتح باب هجرة شرعية للشعب.

عموما الشعب نفسه مرحب، فالكل يريد الفرار من هذا الجحيم. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) September 6, 2023

وتساءل أحد المدونين “لماذا الهجرة؟ لماذا لا تستفيد مصر من طاقة أبنائها؟ لماذا علينا أن نربي ونعلم ويستفيد الغير؟”.

ولماذا الهجرة !!!!!!؟

لماذا لا تستفيد مصر من طاقة أبناءها وبناتها؟

لماذا لا يكون الاستقرار في مصر وبناء القدرات فيها؟

لماذا علينا أن نربي ونعلم ويستفيد الغير ؟

لماذا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟ — إنسان يتمنى الحرية (@alkoud77m15) September 6, 2023

وسخر بعضهم من اسم المبادرة، وكتب أحدهم “مركب النجاة؟ يعني بيقولوا البلد بتغرق والحل الوحيد في إنقاذ نفسك هو الهجرة في سفينة نوح”.

مركب النجاة؟ يعنى بيقولك البلد بتغرق والحل الوحيد فى انقاذ نفسك هو الهجرة فى سفينة نوح 😂 — Freedom Fighter (@fighter42474190) September 7, 2023

واعتبر حساب باسم “البيرق” أن تصريحات الوزيرة “اعتراف رسمي من الحكومة بالفشل في أداء مهامها، وفشل في تحقيق حياة كريمة للمواطن”.

بالله عليكوا مش مكسوفين من الكلام دا؟! الناس دي عبط اكيد.. الناس دي مش فاهمة ان دا اعتراف رسمي بالفشل في اداء مهامهم. وفشلهم في تحقيق حياة كريمة للمواطن،، للدرجة انهم يساعدوه انه يسيب البلد ويمشي!!!!!!! دي بقت مستشفي مجانين، رسمي.. — البيرق (@kadem01) September 7, 2023

أما زكريا فاعتبر أنه “لا توجد غضاضة في القرار”، مضيفًا أن مصر تريد أن تقنن الهجرة وتضعها تحت السيطرة.