لحظة قصف طائرات الاحتلال مراكب الصيادين في بحر النصيرات وسط قطاع غزة (فيديو)

أظهر مقطع “فيديو” حصلت عليه الجزيرة مباشر، الأحد، لحظة استهداف طائرات جيش الاحتلال لمراكب الصيادين في بحر النصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة.

ورغم القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، يخاطر بعض الصيادين بحياتهم، وينزلون إلى شاطئ البحر لصيد الأسماك، لعلهم يجدون ما يسدون به رمقهم وأطفالهم، في ظل الحرب المدمرة التي حرمتهم من مقومات الحياة الأساسية كلها.

وتعد مهنة الصيد مصدر رزق أساس لآلاف العائلات في القطاع، وتقيّد سلطات الاحتلال حدود قوارب الصيد في غزة بـ6 أميال فقط، حيث كانت تطلق النار على أي شخص يعبر تلك الحدود، قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويمارس جيش الاحتلال في السنوات التي سبقت الحرب الحالية التي أعقبت (انطلاق معركة طوفان الأقصى) تضييقًا على الصيادين أثناء عملهم داخل البحر، ويعمل على إطلاق النار عليهم ومصادرة قواربهم واعتقالهم.

يشار أن كميات الأسماك التي كان يتم اصطيادها في قطاع غزة سنويا تبلغ 2800 طن (قبل حرب 7 أكتوبر)، في حين كانت قبل فرض القيود الإسرائيلية على عمل الصيادين عقب اندلاع انتفاضة عام 2000 تزيد عن 4000 طن سنويًا.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 نصت على أن المسافة القانونية التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها بحرية دون أي اعتراضات إسرائيلية هي 20 ميلًا بحريًا.