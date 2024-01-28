“هناك شيء كريه الرائحة”.. رئيس لجنة بالكنيست: نحن في فجوة بين احتمالين أحدهما أننا جميعًا أغبياء

لم يستبعد رئيس لجنة الأمن القومي عضو الكنيست العميد تسفيكا فوغل، اليوم الأحد، وجود خونة من الداخل وراء هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة.

فوغل، وهو من حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية)، قال في تصريحات لصحيفة معاريف العبرية “هل يخطر في بالك أننا طوال العشرين سنة الماضية لم نكن نعرف ما الذي يحدث في قطاع غزة؟ شخص ما هنا كان يعلم ما سيحدث”.

وأضاف “أنا أقول إن هناك أمرًا إذا لم نكتشفه في المستقبل قد نعمق الفجوة التي نحن فيها بين احتمال وجود مؤامرة واحتمال أننا جميعًا أغبياء، أفضّل أن أعتقد أننا لسنا أغبياء”.

وتابع “لا يمكن أن نكون لا نعرف شيئًا، لا شيء. وصلنا إلى سيارة العالم النووي في إيران وقتلناه، ولا نعرف ماذا يحدث في القطاع، إنه شيء أسوأ بكثير، ويجب على شخص ما التحقيق فيه”.

وقال فوغل “عندما يقول رئيس الشاباك (رونين بار) إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق، فإنني أفهم أن هناك الكثير من الأطراف التي بدأت تقلق على نفسها بدلا من مستقبل البلاد”.

وأضاف “هناك شيء كريه الرائحة هنا، أريد أن يكتشفه شخص ما، لا يمكن أن يكون مجرد تصور”.

وتابع “إذا لم يكن هذا صحيحا فسيتعيّن علينا تغيير وحدات بأكملها في الجيش وأجيال من القادة الذين لم يكونوا مخطئين في تصورهم، فهم ببساطة غير مسؤولين وغير محترفين، وقد أخطأوا في حق دولة إسرائيل”.

وأردف “أفضّل ألا أعتقد ذلك، وأفضّل أن أعتقد أن هناك من خاننا من الداخل”.

وأكمل “ربما يتعين علينا أن نكتشف هذه الحقيقة في المستقبل، لا أعرف أيهما أفضل، أن نكتشف أنه كان هناك خونة هنا أو أن هناك مجموعة من الأشخاص غير المحترفين”.

وختم فوغل تصريحاته بالقول “لا أستطيع أن أستبعد أن تكون هناك مؤامرة هنا، لا يمكن أن نكون غير مسؤولين إلى هذا الحد، أتمنى أن أكون مخطئا”.

وفي السابع من أكتوبر الماضي، شنت حماس هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت أكثر من 5430، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

ومنذ 114 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 26422 شهيدا و65087 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.