شبكة “سكاي نيوز” تقدم اعتذارا رسميا لإسرائيل.. ما السبب؟ (فيديو)

قدّمت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية اعتذارًا رسميًّا لإسرائيل بسبب مقارنة إحدى مذيعاتها بين عمليات التهجير التي يدعو إليها بعض الساسة الإسرائيليين وتهجير اليهود أثناء المحرقة.

وكانت المذيعة بالشبكة بيل دوناتي في حوار مع عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون، لمناقشة مقال نشره في صحيفة (وول ستريت جورنال) يدعو فيه إلى “إعادة توطين أهالي غزة في بلدان أخرى”.

وقالت المذيعة موجهة حديثها إلى دانون “لقد اقترحت التطهير العرقي لبعض سكان غزة إلى الدول الغربية التي قد تقبل اللاجئين”، مضيفة “وأقتبس إحدى الأفكار هي أن تقبل البلدان في جميع أنحاء العالم أعدادًا محدودة من العائلات الغزية التي أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر”.

وعندما حاول دانون التعليق بأنه يتحدث في المقال عن هجرة طوعية وليس تطهيرًا عرقيًّا، قالت المذيعة “أعتقد أن هذا النوع من النقل الطوعي للعديد من اليهود خلال المحرقة لم يكن طوعيًّا”، ليعترض عضو الكنيست ويقول لها “كيف يمكنك حتى المقارنة؟ عار عليك بسبب هذه المقارنة”.

استمرت المشادة الكلامية حتى نهاية اللقاء دون إجابة الضيف الإسرائيلي عن أسئلة المذيعة، بسبب ما عدَّه “تدنيسًا لذكرى المحرقة” لتخرج سكاي نيوز معتذرة بعد 30 دقيقة فقط من اللقاء.

وقالت القناة على لسان أحد مذيعيها “سكاي نيوز تعترف بعدم ملائمة هذه المقارنة تمامًا والطبيعة المسيئة لتلك التعليقات، تود الشبكة الاعتذار دون تحفظ عن المقارنة، والاعتذار من السيد دانون شخصيًّا على إجراء تلك المقارنة”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 26 ألفًا و422 شهيدًا، و65 ألفًا و87 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، كما تسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، حسب الأمم المتحدة.