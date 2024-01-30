وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن تحرك “قريب جدا” للجيش على الحدود اللبنانية (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، أن الجيش “سيتحرك”قريبًا جدًّا” نحو الحدود مع لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف يوميًّا مع حزب الله.

وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة بأنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال.

وقال غالانت إنهم “سيتحركون قريبًا جدًّا، إذ ستُعزز القوات في الشمال”، مشيرًا إلى أن جنودًا احتياط سيتركون مواقعهم استعدادًا لهذه العمليات المستقبلية.

في السياق، أكد غالانت أن “مقاتلي حماس يفتقرون إلى الإمدادات والذخيرة”، وأن الحرب “ستستمر رغم ذلك لأشهر عدة”.

ومنذ بدء الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الحدود بين جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل تبادلًا للقصف بين القوات الإسرائيلية وحزب الله بشكل شبه يومي.

وفي وقت سابق الاثنين، تبنى حزب الله مسؤولية 10 هجمات على مواقع لجيش الاحتلال قرب الحدود باستخدام صواريخ إيرانية الصنع من طراز “فلق 1”.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال هرتسي هليفي قد قال إن احتمال نشوب حرب “في الأشهر المقبلة” في شمالي اسرائيل أصبح “أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي”.

ومنذ بدء التصعيد، استشهد أكثر من 200 شخص في لبنان، أما على الجانب الإسرائيلي من الحدود، فقُتل 15 شخصًا هم 9 جنود و6 مدنيين، حسب بيانات جيش الاحتلال.