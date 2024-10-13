غارات إسرائيل تدمر مسجدين جنوبي لبنان وتستهدف سيارات إسعاف (شاهد)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، وأصابت 4 متطوعين لدى وصولهم لإنقاذ مصابين جراء غارة سابقة على منزل في قرية صربين بمحافظة النبطية.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأحد، بأنه قام بإرسال فرق الإسعاف التابعة له إلى المكان الذي استهدفته غارة جوية إسرائيلية، بالتنسيق مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وأضاف “بينما كان الفريق يبحث عن ضحايا لإنقاذهم، تعرّض المنزل للقصف للمرة الثانية مما أدى إلى إصابة 4 متطوعين وإلحاق أضرار بسيارتي إسعاف”.

وتابع “تم نقل المصابين بجروح طفيفة إلى المستشفى وهم في حالة جيدة”، وذكّر المنشور بضرورة حماية متطوعي ومسعفي الصليب الأحمر اللبناني في جميع الأوقات أثناء محاولتهم إنقاذ الضحايا.

غارات على المباني السكنية

وفي ذات السياق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، ومبنى مؤلفًا من 3 طوابق جانب محطة غبريس على أوتوستراد زفتا بقضاء النبطية، ما أسفر عن تدميره وإقفال الطريق.

كما استهدفت مبنى ببلدة رومين في قضاء النبطية، ودمرته بالكامل، وشقة في أحد المباني السكنية في منطقة الشرحبيل شمال شرقي مدينة صيدا (جنوب)، وأيضًا محيط بلدة المنصوري في منطقة صور جنوبي لبنان.

إسرائيل وتدمير المساجد

وقالت الوكالة اللبنانية، صباح الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت المسجد القديم في بلدة كفرتبنيت جنوبي البلاد ودمرته بالكامل.

وأضافت أن قوات العدو نسفت أيضًا مسجد بلدة الضهيرة الحدودية بعد تسلل محدود من موقع الجرداح.