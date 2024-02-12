اشتيه: إسرائيل اليوم احتلت كل الأراضي الفلسطينية (فيديو)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن “إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها، بعد أن تحول لصالح فلسطين، لأول مرة منذ عام 1948”.

وأكد اشتيه في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الإثنين، برام الله، أن إسرائيل تستمر في “ارتكاب جرائم الإبادة التي بدأتها في غزة، ومحاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها”.

تصعيد جديد

وتحدث اشتيه عن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، وقال “بدأ تصعيد جديد أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو اجتياح رفح، آخر مربع لجوء في قطاع غزة، راح ضحيته نحو 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء التي تؤوي أكثر من 1.4 مليون إنسان، في ظروف قاسية، وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة”.

وأشار إلى أنه اليوم تم احتلال جميع الأراضي الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات وقطاع غزة بأدوات متجددة، وتدمير للبنية التحتية، وقصف للطيران المسير، ومستعمرين، واستهداف لكل ما هو فلسطيني، والقدس والمقدسات في صلب الاستهداف الممنهج.

كما أشار إلى أن هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة، من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها.

حرب معلنة على الأونروا

وأدان رئيس الوزراء الفلسطبني قرار لجنة “الكابينيت” الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر “الأونروا” في القدس، مؤكدًا أن هذا القرار بمثابة البدء بتنفيذ الحرب المعلنة على “الأونروا” لتصفيتها وقال إنه إذا استمرت إسرائيل في انتهاك مؤسسات الأمم المتحدة فيجب طردها من الأمم المتحدة.

وشن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد وفجر الإثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.

وتناثرت أشلاء القتلى في الأماكن المستهدفة من شدة القصف، وملأت سحب الدخان الكثيف أجواء المدينة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات.

وحتى اليوم الإثنين، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة “28 ألفًا و340 شهيدًا و67 ألفًا و984 مصابًا، معظمهم الأطفال والنساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقًا للسلطات الفلسطينية، كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.