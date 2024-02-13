حبّب إليهم القرآن فتعلقت به قلوبهم.. أطفال يبكون مسجدا دمره الاحتلال (فيديو)

على أنقاض مسجد الهدى أحد المساجد المركزية في مدينة رفح الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي، يقف عدد من الأطفال الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم بين أروقته يبكون هدم الاحتلال مسجدهم، المعلقة به قلوبهم.

مسجد الهدى الذي كان يعج بالأطفال يرتلون القرآن الكريم فيه صباحا، ويتخذونه مأوى ليلا بعد قيام الاحتلال بقصف بيوتهم ومدارسهم، أصبح أثرا بعد عين.

هذا المسجد الذي أسس عام 1952، والذي كان سببا في بث السعادة في نفوس الأطفال، يعوضهم الغياب عن مدارسهم، والنزوح عن منازلهم، قام الاحتلال بقصفه ضمن سلسلة غارات استهدفت مدينة رفح أمس.

الطفل محمد حمدان (8 سنوات) أحد حفاظ القرآن بالمسجد يتعجب من قصف الاحتلال للمساجد، مؤكدا تعمّد الاحتلال حرمانهم من المدراس والمساجد متسائلا: “أيش ذنبنا احنا أطفال؟!”.

وأضاف الطفل وهي يبكي حزنًا على دمار المسجد الذي تعلق به قلبه “كنا نتعلم هذا القرآن وتأسسنا في هذا المسجد”.

وأكدت الطفلة آية (7 سنوات) خروجها من المسجد قبل قصفه مباشرة، قائلة “كنت أحفظ القرآن أنا وصحابتي وحرمونا من المدارس ومن القرآن”، ووجهت الطفلة آية ببراءة رسالة إلى العالم بضرورة التدخل لوقف الحرب الدائرة منذ4 أشهر، متمنية العودة إلى منزلها.

أما الطفل أنس (9 سنوات) فقد ذهب يبحث عن تبرعات المسجد تحت الأنقاض حتى يقوم بتسليمها لشيخه، وقال للجزيرة مباشر بحزن: “احنا إيش ذنبنا إيش بدنا نسوي، حرمونا من المدارس ومن المسجد، وهينا بندور على أموال المسجد حرمونا من التعليم، وأنا حافظ 6 أجزاء. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويتعجب الطفل محمد السحو من إصرار الاحتلال على تدمير مدارسهم ومساجدهم “دمروا المدارس والمساجد اللي بنحفظ فيها القرآن ودمرونا ودمروا البيوت”، وتساءل الطفل ابن السنوات الـ10 ما ذنب أطفال غزة في كل هذا؟ وأين نتعلم القرآن بعد قصف الاحتلال للمسجد؟!

ويستعرض عائد أبو حسنين إمام مسجد الهدى تاريخ المسجد وسعته، قائلا إنه تأسس عام 1952 وتبلغ مساحته 1200 متر مربع ويتسع المسجد لـ1500شخص، ويعد أحد المساجد المركزية في محافظة رفح جنوبي غزة.

وأضاف أن المسجد به قرابة 7 حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، تضم نحو 50 أو 60 طالبا، مشيرا إلى أن هذا المسجد قام بتخريج المئات من حفاظ كتاب الله وطلاب العلم المميزين.

ولفت إمام المسجد وهو يقف على أنقاضه باكيا، إلى أن الاحتلال يسعى لحرمان هذا الجيل من العلم بقصف المدارس والمساجد.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، قد أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 1000 مسجد من أصل 1200 مسجد، بينها مساجد أثرية، وعشرات المدافن في القطاع، واغتال أكثر من 100 داعية، خلال حربه المتواصلة على القطاع.