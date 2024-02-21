مسؤول مصري: إذا دخلت المساعدات من رفح إلى غزة دون اتفاق مع إسرائيل سيتم قصفها (فيديو)

قال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية إن المئات من شاحنات المساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تقوم بتعطيل دخولها إلى الجانب الفلسطيني بسبب تلكؤها في التفتيش المسبق من أجل إتمام العملية.

وأضاف خلال مشاركته، الأربعاء، في برنامج “المسائية” الذي يذاع على شاشة الجزيرة مباشر، أن السلطات المصرية لا تستطيع إدخال شاحنات المساعدات إلى القطاع من دون اتفاق مع إسرائيل، لأنها ستقوم بقصفها في الأراضي الفلسطينية حال مرورها من معبر رفح على الجانب المصري.

وتابع: “الجميع يعلم أن طيران جيش الاحتلال يحلق في سماء قطاع غزة طيلة الـ24 ساعة كل يوم، وهو ما يمنع دخول هذه المساعدات من دون الاتفاق مع سلطات الاحتلال، لأن النتيجة ستكون قصفها ومن ثم مقتل سائقي الشاحنات وقد يكونوا رعايا مصريين مما يفاقم الوضع”.

ما الذي يمنع دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة؟

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية يجيب pic.twitter.com/elTCJahvnG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2024

واتهم رشوان تل أبيب بالمسؤولية عن عدم دخول المساعدات لغزة خاصة الوقود مؤكدًا أن أي إجراءات تعيق وصول المساعدات لغزة هي إجراءات إسرائيلية بالأساس بطرق وأساليب مختلفة، من ضمنها التشدد في مسألة التفتيش وإضاعة الكثير من الوقت فيها، ودفع أهالي الأسرى لدى المقاومة إلى التظاهر أمام معبر كرم أبو سالم لإعاقة مرور الشاحنات.

وكان كريستوفر ستاكر محامي إسرائيل قد قال أمام محكمة العدل الدولية إن “الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي”.

وردت الخارجية المصرية بالقول: “إن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وقامت مصر بكل جهد دولي وإقليمي لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى القطاع”.