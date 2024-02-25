نتنياهو: اجتياح رفح قد يؤجل في هذه الحالة وعلى حماس تقديم “مطالب معقولة”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قد يؤجل “قليلًا” إذا قدمت حركة (حماس) “مطالب أكثر معقولية” تفضي للتوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين في القطاع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، فيما تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية بشأن خطورة اجتياح بري إسرائيلي لرفح على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها، كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيعقد مناقشة أمنية في وقت لاحق، “لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين في غزة وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب حماس”، وفق ادّعائه.

وزعم أنه “عندما تبدأ العملية برفح في القريب، ستكون إسرائيل على بعد أسابيع من تحقيق النصر الكامل”، إلا أنه استدرك قائلًا: “إذا كان لدينا اتفاق (مع حماس)، ستُؤجّل العملية قليلًا، لكنها ستحدث في نهاية الأمر”.

وأضاف نتنياهو أنه “من غير الواضح ما إذا كانت صفقة تبادل الأسرى ستتحقق من المحادثات الجارية”، من دون مزيد من التفاصيل.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال للشبكة الأمريكية إن “حماس” يجب أن تكون مرنة، وتوافق على “مطالب أكثر معقولية”.

ومضى قائلًا: “إنهم (حماس) على كوكب آخر (شروطهم تعجيزية)، ولكن إذا هبطوا (خفضوا شروطهم) في مكان معقول، فعندئذ نعم، سيكون لدينا صفقة”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة (12) الخاصة، إن “حماس” تطالب بوقف الحرب وخروج الجيش الإسرائيلي من غزة، وعودة سكان شمال القطاع إلى منازلهم.

وكانت محادثات قد بدأت، ظهر الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك تقدمًا كبيرًا في المفاوضات يخلق الظروف الملائمة لصفقة تبادل.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.