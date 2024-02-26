منظمة إسرائيلية تتهم الاحتلال بارتكاب جريمة حرب بتدمير القطاع الصحي في غزة (فيديو)

اتهمت “منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل” جيش الاحتلال بتدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة بشكل منهجي ومتعمد، وعَدَّته يشكل جريمة حرب.

وفي حوار خاص للجزيرة مباشر، كشفت لينا قاسم -رئيسة الهيئة الإدارية بالمنظمة- عن أبعاد الأضرار والدمار الذي لحق بالنظام الصحي، موضحة أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 140 مؤسسة صحية منها 30 مستشفى، كما تسبب في خروج 53 مركزًا طبيًّا عن الخدمة.

وقالت لينا “إسرائيل قامت بتدمير منهجي للمنظومة الصحية في قطاع غزة، ومنذ اليوم الأول للحرب حاولت نزع الشرعية عن هذه المنظومة بادعاء أن حماس استخدمت المنشآت الصحية من أجل القتال”، موضحة أن “إسرائيل لم تستطع تقديم أي أدلة على ادعاءاتها”

وشككت لينا قاسم في ادعاءات إسرائيل بشأن استخدام المستشفيات من قِبل حركة حماس، وأوضحت أن هناك فجوة كبيرة بين هذه الادعاءات وما قدمته إسرائيل من أدلة على ذلك، لا سيما وأن إسرائيل لم تسمح لطرف ثالث محايد بالتأكد من ذلك.

وقالت لينا “ما نراه أن هناك فجوة كبيرة بين ادعاءات الجيش الإسرائيلي عن استخدام المستشفيات من قِبل حماس مثلما فعلت في مستشفى الشفاء، وبعد الاقتحام لم يعطوا أي أدلة أو إثباتات على ذلك، وحتى لو كان جزء من هذه الادعاءات صحيحًا فإنه ليس مبررًا للهجوم المنهجي والمتعمد، وكمية الدمار والأذى الذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وإلى كارثة صحية”.

وأفادت المسؤولة بمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن ما جرى من كارثة صحية في قطاع غزة هو أمر غير مسبوق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو في أي صراع آخر في العالم، وأن إسرائيل استخدمت الهجوم على المستشفيات وسيلة حرب، وهو ما يُمثل انتهاكًا كاملًا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.

وحمّلت المنظمة الإسرائيلية حكومة إسرائيل المسؤولية عن جريمة تدمير القطاع الصحي في غزة، كما دعت الأمم المتحدة والجهات المعنية إلى التحقيق فيها بوصفها جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي.

وشددت لينا قاسم على أن استهداف إسرائيل للمنظومة الصحية لم يقتصر على المؤسسات فقط، بل طال الكوادر البشرية أيضًا “350 عاملًا في المجال الصحفي قُتلوا، و500 آخرون أصيبوا، ونحو 100 جرى اعتقالهم، وهو ما أدى عمليًّا إلى شلل في كل المنظومة”.

وأشارت إلى أن دعوة الجيش الإسرائيلي للمؤسسات الطبية لإجلاء مرضاها وكوادرها قبل الهجوم عليها هو “أمر غير واقعي، وكان على الجيش أن يتحمل مسؤولية الإجلاء”.