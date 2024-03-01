مظاهرات في مدن عربية وعالمية ضد الحرب على غزة (فيديو)

تواصلت، الجمعة، المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمطالبة بإيقافها، في مناطق متفرقة من أنحاء العالم.

وجابت مظاهرات شوارع مدينة نيويورك الأمريكية داعية لوقف “المجازر” الإسرائيلية في قطاع غزة التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، تجمع المتظاهرون أمام ساحة “سانت أوغسطين” منددين بالحرب الإسرائيلية وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، ويرددون شعارات مؤيدة للفلسطينيين في ظل إجراءات أمنية مشددة.

واعتقلت الشرطة بعض المتظاهرين الذين دعوا لوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة والوقف الفوري لإطلاق النار.

وفي السويد، انطلقت مسيرة احتجاجية ضد شركة “إلبيت” للصناعات العسكرية في مدينة يوتبري، رفضًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال المحتجون إن إسرائيل تستخدم الأسلحة في قتل المدنيين من الأطفال والنساء في قطاع غزة، كما طالبوا بإدخال المساعدات ورفع الحصار المفروض على القطاع.

عربيًا كذلك انطلقت مظاهرات أمام السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بفتح معبر رفح وفك الحصار.

وانتقد المتظاهرون عمليات التطبيع مع إسرائيل ودعوا إلى وقفها بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب.

كذلك شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرات حاشدة مناهضة للحرب على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات منددة بالحرب، وكتب على اللافتات “أوقفوا المذابح والمجاعة في غزة”.

كما ردد المتظاهرون هتافات منها “يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين”، و”يا غزة إحنا معاكم.. أنتم لستم وحدكم”.

وفي العاصمة المغربية الرباط، طالبت وقفة شعبية الحكومة بالتدخل العاجل لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة بفتح عبر جسر جوي وإرسال الطائرات الإغاثية.

كما طالب المتظاهرون بوقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين الدولة بإنشاء مستشفى ميداني وفتح باب التبرع للشعب الفلسطيني.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.