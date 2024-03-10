هنية: العدو لن يسترد أيا من أسراه دون اتفاق والمحتل سيحاسب طال الزمان أو قصر (فيديو)
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10/3/2024-|آخر تحديث: 11/3/202412:05 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الحركة منفتحة على التفاوض رغم فشل المحادثات مع إسرائيل التي حمّلها مسؤولية عدم التوصل لاتفاق.
وفي كلمة وجهها مع حلول شهر رمضان، قال هنية في رسالته إلى أهالي “غزة الأبية الصابرة”: “أقول بوضوح إن الذي يتحمل مسؤولية عدم التوصل لاتفاق هو الاحتلال وحكومة العدو الصهيوني لأنه لا يريد أن يلتزم بالمبادئ الأساسية للاتفاق، ومع ذلك أقول بأننا منفتحون على استمرار المفاوضات وعلى أية صيغ تنهي هذا العدوان وهذه الجرائم على شعبنا”.
وهذه أبرز النقاط في كلمة هنية
- يوم السابع من أكتوبر مفصل تاريخي في عمر القضية الفلسطينية وتحول استراتيجي في الصراع مع المحتل الإسرائيلي
- معركة السابع من أكتوبر شكلت متغيرًا عميقًا ومهمًا على الصعيدين الإقليمي والدولي
- تحركنا خلال الشهور الماضية على الجبهة الميدانية التي تقودها فصائل المقاومة والثانية هي الجبهة السياسية
- منذ بداية المسار التفاوضي وضعنا 3 ضوابط من أجل التوصل لاتفاق
- ضوابط المفاوضات تتمثل في وقف إطلاق النار وقطع الطريق على كل المخططات المشبوهة التي تستهدف غزة
- حركة “حماس” تحلت بمسؤولية عالية وإيجابية ومرونة واسعة في مسار التفاوض برعاية قطر ومصر
- قبل ساعات من كلمتي تواصلت مع الوسطاء ولم نتلق التزامًا من العدو الإسرائيلي بوقف الحرب على غزة
- العدو لم يقدم أي التزام بعودة النازحين إلى مناطقهم التي خرجوا منها
- العدو يكتفي بالحديث عن عودة النازحين إلى مناطقهم بالتدريج دون توضيح ما الذي يعنيه ذلك
- العدو يتهرب من الاستحقاق المنطقي لموضوع تبادل الأسرى
- تحلينا بالإيجابية والمسؤولية في مسار المفاوضات وتمسكنا باتفاق شامل على 3 مراحل متلازمة بضمانات دولية
- العدو الصهيوني مسؤول عن عدم التوصل لاتفاق ونحن منفتحون على التوصل لاتفاق يحقق المبادئ التي حددناها
- إسرائيل تتهرب من إعطاء ضمانات واضحة بشأن وقف إطلاق النار على غزة
- الاحتلال يريد البقاء في محور الشهداء ويقطع قطاع غزة نصفين
- إذا تسلمنا موقفًا واضحًا بوقف العدوان وعودة النازحين فسنبدي مرونة بشأن موضوع الأسرى
- لن ينجح العدوان الإسرائيلي في تحقيق أهدافه بغزة في ظل الصمود الأسطوري لأبناء القطاع والشعب الفلسطيني
- العدو الصهيوني فشل في كل مخططاته في غزة وأهلنا منغرزون في أرضهم رغم آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين
- العدو لم يسترد أيًا من أسراه ولن يستردهم دون اتفاق رغم كل المجازر التي يرتكبها في غزة
- نتابع ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي ونحن معنيون أكثر من أي وقت مضى بوحدة شعبنا وإعادة بناء مكوناته
- قدمنا مقاربة سياسية لإنهاء الاحتلال الصهيوني في الضفة وغزة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
- أوجه التحية لكل جبهات المقاومة التي تساند معركة شعبنا وتساند المقاومة
- نريد ترتيب الأمور من خلال اتفاق على تشكيل حكومة توافق بمهمات محددة ولفترة مؤقتة لحين إجراء انتخابات
- نطالب أهلنا في القدس والضفة في رمضان بإسناد معركتنا لحماية القدس والمسجد الأقصى ومواجهة أي مؤامرات تستهدف مقدساتنا الإسلامية والمسيحية
- المحتل الإسرائيلي سوف يحاسب مهما طال الزمن أو قصر
المصدر : الجزيرة مباشر