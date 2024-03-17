باريس.. ناشط إفريقي يحرق جواز سفره الفرنسي ويوجه رسالة إلى ماكرون (فيديو)
“جواز سفرك ليست عظمة ترميها لنا كما لو كان السود كلابا”
أحرق الناشط الإفريقي كيمي سيبا جواز سفره الفرنسي قرب العاصمة باريس، احتجاجًا على السياسات الفرنسية في القارة الإفريقية.
وخلال فعالية حضرها العديد من المشاركين، مساء أمس السبت، في ضواحي باريس، أحرق سيبا -وأصله من جمهورية بنين- جواز سفره الفرنسي.
وموجهًا كلامه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال سيبا “جواز سفرك ليست عظْمة ترميها لنا كما لو كان السود كلابًا، أنا رجل أسود حر. أنا إفريقي حر. أنا بنيني حر”.
وحظرت السلطات المحلية مؤتمرًا كان من المقرر أن يعقده سيبا في مدينة فلوري-ميروجي بالقرب من باريس، قبل أن تلغي محكمة فرساي الحظر.
وكانت السلطات قد بدأت إجراءات سحب الجنسية الفرنسية من سيبا المعروف بانتقاده لمصالح فرنسا وسياساتها في القارة الإفريقية.
وتبرر باريس قرار سحب الجنسية من الناشط كيمي سيبا بسبب مواقفه المناهضة لفرنسا.
Kemi Seba brûle son passeport français en live à Paris et s’adresse au gouvernement Macron: “Votre passeport, ce n’est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme Noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre”. ✊🏽🔥🩸 pic.twitter.com/f60CJA438E
— Nathalie Yamb (@Nath_Yamb) March 16, 2024