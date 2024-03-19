استُشهد مخنوقا بحبل مظلة مساعدات.. شكل جديد للموت في غزة (فيديو)

شكل جديد من أشكال الموت في غزة بعد استشهاد الشاب محمود كمال أبو ندى إثر التفاف حبل مظلة مساعدات حول رقبته فمات مخنوقًا بجوعه.

وحسب رواية عائلته، ركض محمود باتجاه مظلة المساعدات ليحظى بشيء يكسر صيامه وعائلته إلا أن حبل المظلة التف حول رقبته دون أن ينتبه إليه أحد ممن حوله.

شكل جديد من أشكال الموت..

محمود كمال أبو ندى، مات مخنوقًا بحبل مظلةٍ من مظلات المساعدات! حسب رواية أهله سقطت مظلات "المساعدات" في شمال غزة، وركض محمود باتجاهها ليحظى بشيء يكسر به صيامه وعائلته، التفَّت حول رقبته حبال المظلة ولم يلتفت له أحد، فالكل يهجم يُريد أن يسد جوعه..

قضى… pic.twitter.com/McrtJvTtaW — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 17, 2024

وتداول ناشطون غزيون على وسائل التواصل الاجتماعي، المأساة الجديدة أثناء محاولة التقاط إمدادات الإغاثة والمساعدات في شمال غزة.

وإلى جانب نحو 32 ألف استشهدوا في العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، برزت قصص مفجعة بحق منتظري المساعدات، إذ سقطت على بعضهم صناديق الإغاثة دون فتح المظلات مما تسبب في استشهاد عدد منهم.