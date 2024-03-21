استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس قرب طولكرم (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه نقلت قبل قليل شهيدا يبلغ من العمر 18 عامًا من مخيم نور شمس في طولكرم. وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 4 منذ اقتحام قوات الاحتلال للمخيم أمس.

قصف بمسيرة

وكان شابان فلسطينيان قد استشهدا، فجر الخميس، بعد قصف مسيرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية في مخيم نور شمس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية بأن الشهيدين هما نضال أبو عبيد وإياد نضال عزمي كانوح.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس واستلمت شهيدين من النقطة الطبية داخل المخيم.

طولكرم تودع أربعة شهداء صائمين مجاهدين مرابطين الشهيد محمد جبعاوي

الشهيد عبد الله القيسي

الشهيد نضال ابو عبيد

الشهيد اياد كانوح pic.twitter.com/a0D9Qa7vf6 — tasneem (@tasneemqt) March 21, 2024

وهدمت جرافة الاحتلال جزءا من أحد المنازل في وسط مخيم نور شمس، يعود للمواطن سامر جابر والد الشهيد محمود جابر، والمطارد محمد جابر، تزامنا مع العدوان المستمر على المدينة والمخيم منذ ساعات.

وواصلت جرافات الاحتلال تجريف وتخريب البنى التحتية وممتلكات المواطنين في حارات المخيم ومحيطه.

وطالبت قوات الاحتلال سكان حارة المنشية في المخيم عبر مكبرات الصوت بمغادرة منازلهم، دون معرفة الدوافع، في الوقت الذي قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي على كل شي متحرك.

وعززت قوات الاحتلال من دورياتها وآلياتها وقناصتها على كافة الجهات المؤدية للمخيم، وفي ذات الوقت اقتحمت منازل المواطنين وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد احتجاز أصحابها في غرفة واحدة.

تغطية صحفية: "جيش الاحتلال يدمر البنية التحتية في مخيم نور شمس بطولكرم" pic.twitter.com/9ESjaxru7l — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 21, 2024

حداد وإضراب عام

ونعت فصائل العمل الوطني في طولكرم شهيدي المخيم، وأعلنت الحداد العام والإضراب التجاري الشامل اليوم الخميس حتى الساعة الواحدة ظهرا، بعد وداع الشهداء ومواراتهم الثرى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، الليلة الماضية، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه.

وجاء هذا الاقتحام تزامنا مع اقتحام واسع للمدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، بواسطة أكثر من 50 آلية وجرافات ثقيلة، جابت شوارع المدينة الرئيسية ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع السكة وشارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس.

وحلقت طائرات الاستطلاع والتصوير سماء المدينة ومخيماتها، وسط سماع إطلاق الأعيرة النارية بكثافة، وأصوات انفجارات.

ومساء الأربعاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأصاب رابع بجروح في قصف لمركبة فلسطينية في حي الهدف بمخيم جنين شمالي الضفة.

◾ تغطية صحفية: " تزامناً مع الإشتباكات مستمرة.. تصاعد أعمدة الدخان بعد سماع صوت انفجار ضخم في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/6OjIypakyY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 21, 2024

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت وتيرة تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واغتيال لناشطين في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين واعتقال الآلاف.