الأميرة كيت ميدلتون تخرج عن صمتها وتكشف سر غيابها الغامض (فيديو)

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون، الجمعة، أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها “الوقت والمساحة والخصوصية” ريثما تستكمل علاجها.

وأكدت كيت أن اكتشاف إصابتها بالسرطان جاء بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في يناير/كانون الثاني الفائت شكّل “صدمة هائلة”، لكنها “بخير وتتحسّن كل يوم”.

وأمضت كيت (42 عامًا) زوجة ولي العهد الأمير وليام، أسبوعين في المستشفى في يناير.

