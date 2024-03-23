أبو عبيدة يعلن وفاة أسير إسرائيلي بسبب نقص الدواء (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وفاة أسير إسرائيلي بسبب نقص الدواء.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في بيان مساء السبت “وفاة الأسير الصهيوني ييجف بوخطاف (34 عامًا) نتيجة نقص الدواء”.

وقال أبو عبيدة في البيان “كنا قد حذرنا سابقًا من أن أسرى العدو يعانون الظروف ذاتها التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عدد منهم”.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي قبل وفاته، قائلة “رغم أنه نجا من استهدافات جيش الاحتلال، فإنه لم ينجُ من نقص الغذاء والدواء”.