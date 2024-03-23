وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: لو كنت في غزة هذا ما سأفعله (فيديو)

أكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، خلال زيارتها للولايات المتحدة، استمرار دعم بلادها لقطاع غزة وإصرارها على استكمال كافة مراحل مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وقالت ناليدي باندور في حديثها مع المذيع مهدي حسن، مساء الخميس عبر منصة (زيتو)، إن الأدلة والبراهين التي تؤكد ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية متوفرة ومتكاملة الأركان.

وطالبت ناليدي باندور محكمة العدل الدولية بتحديد كافة المتواطئين والمشاركين في الجريمة والعمل على محاسبتهم.

"I wish I could be in Gaza & stand in front of a Palestinian family & be strong enough to protect them…I am pained that I have to watch, essentially, a murder underway." Powerful words from South African FM to me. Watch the full interview & subscribe:https://t.co/WzysR7VVIX pic.twitter.com/Anj5Tf4eQM — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) March 21, 2024

وعندما سألها المذيع عما قصدت حينما وجهت دعوة إلى مواطني جنوب إفريقيا للاحتجاج على الحرب أمام سفارات الدول الخمس الداعمة لإسرائيل، وما هي هذه الدول، أشارت الوزيرة إلى أن الاحتجاج مهم للضغط وأن المواطنين في بلادها يعرفون جيدًا الدول الخمس وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

“أتمنى أني كنت في غزة”

وقالت إن هذه الدول كانت من أقوى الداعمين للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة. وقالت بأسلوب مؤثر إنها تتمنى أنها كانت في غزة ولديها ما يكفي من القوة لحماية الأسر الفلسطينية من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضافت “أشعر بالألم لأنني اضطررت لمشاهدة جريمة قتل على شاشة التلفزيون، وأنا عاجزة ولا أستطيع أن أفعل شيئًا”، وقالت “هذه التجربة تماثل تلك التي مررنا بها في ظل سياسة الفصل العنصري”.

وأوضحت ناليدي باندور أن الاحتجاجات الجماهيرية هي التي ساهمت بشكل كبير في تغيير العالم، وأن سياسة الاحتلال والفصل العنصري لا يمكنها أن تستمر لفترة أطول، مؤكدة أن الاحتجاجات ولو كانت مليونية فهي ليست كافية لإيقاف الجريمة التي تجري حاليًّا في قطاع غزة.