وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: لو كنت في غزة هذا ما سأفعله (فيديو)

أكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، خلال زيارتها للولايات المتحدة، استمرار دعم بلادها لقطاع غزة وإصرارها على استكمال كافة مراحل مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وقالت ناليدي باندور في حديثها مع المذيع مهدي حسن، مساء الخميس عبر منصة (زيتو)، إن الأدلة والبراهين التي تؤكد ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية متوفرة ومتكاملة الأركان.

وطالبت ناليدي باندور محكمة العدل الدولية بتحديد كافة المتواطئين والمشاركين في الجريمة والعمل على محاسبتهم.

"I wish I could be in Gaza & stand in front of a Palestinian family & be strong enough to protect them…I am pained that I have to watch, essentially, a murder underway."

Powerful words from South African FM to me.

Watch the full interview & subscribe:https://t.co/WzysR7VVIX pic.twitter.com/Anj5Tf4eQM

— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) March 21, 2024