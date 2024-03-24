اقتحام كبير للمسجد الأقصى بعيد “المساخر” اليهودي والاحتلال يشدد إجراءاته في القدس (فيديو)

اقتحم عدد كبير من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال في أول أيام ما يسمى “عيد المساخر” اليهودي (البوريم).

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام العيد وسط تنكّر مستوطنين متطرفين من جماعات المعبد بزي “كهنة المعبد”، تكريسًا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.

وأضافت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدَّوا طقوسًا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

اقتحام المصلى القبلي

كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، ووثّقت لقطات لحظة الاقتحام تزامنًا مع استباحة المستوطنين للحرم القدسي.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية إن شرطة الاحتلال شددت الإجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية، وردّت الشبان ولم تسمح لهم بدخول الأقصى في هذه الأثناء.

ويُتوقع أن يشهد المسجد الأقصى، اليوم وغدًا الاثنين، اقتحامًا مركزيًّا من المستوطنين للاحتفال بما يسمى “عيد المساخر اليهودي (بوريم)”.

تشديد الإجراءات العسكرية

وتأتي الاقتحامات مع تعزيز قوات الاحتلال وجودها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، والتدقيق في هويات المواطنين ومنع مئات منهم من الوصول إلى المدينة المقدسة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قد طالب الأسبوع الماضي بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، حسب القناة 13 العبرية.