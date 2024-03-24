الجيش الأمريكي يعلن الاشتباك مع 6 مسيّرات حوثية جنوبي البحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي الاشتباك مع 6 طائرات حوثية فوق جنوبي البحر الأحمر بعد أن استهدفت الجماعة اليمنية ناقلة نفط تملكها جهة صينية، السبت.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها، اليوم الأحد، إن قوات الحوثيين “أطلقت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر بالقرب من السفينة (إم في هوانج بو)”.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه في الساعة 16:25 بالتوقيت المحلي (13:25 بتوقيت غرينتش) “رُصد صاروخ باليستي خامس أُطلق باتجاه السفينة هوانج بو”، مضيفة أن السفينة المملوكة للصين والتي ترفع علم بنما “أصدرت نداء استغاثة لكنها لم تطلب المساعدة”.

وتابع بيان القيادة المركزية أن “السفينة هوانج بو تعرضت لأضرار طفيفة، وتم إخماد حريق على متنها في غضون 30 دقيقة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها. وهاجم الحوثيون السفينة هوانج بو على الرغم من إعلانهم سابقًا أنهم لن يهاجموا السفن الصينية”.

تحديث لأنشطة البحر الأحمر ليوم 23 مارس/آذار في يوم 23 مارس/آذار بين الساعة 2:50 – 4:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن بأتجاه البحر الأحمر بالقرب من ناقلة النفط "إم/ڤي هوانغ پو"، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما وتعود ملكيتها… pic.twitter.com/ex9KXDkXCp — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 24, 2024

وقال مسؤول حوثي لوكالة الأنباء الألمانية، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن السفن القادمة من الصين وروسيا لا تزال يمكنها العبور بشكل آمن عبر البحر الأحمر “لأنها لا تذهب إلى كيان العدو الإسرائيلي”.

اشتباك مع مسيّرات حوثية

وقالت القيادة أيضًا إن القوات الأمريكية اشتبكت مع 6 مسيّرات تابعة للحوثيين فوق جنوبي البحر الأحمر، تحطمت خمس منها في البحر “وواحدة حلقت داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه المسيّرات كانت “تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وتضامنًا مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًّا لافتًا في يناير الماضي، أعلنت “الحوثي” أنها باتت تعُد جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.