أهالي أسرى إسرائيليين في غزة: حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائنا

قال أهالي جنود الاحتلال الإسرائيلي الأسرى في غزة، الخميس، إن حكومة تل أبيب تخلت عن أبنائهم، وذلك قبيل لقائهم الأول مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن أهالي الجنود قولهم في بيان: لقد تم التخلي عن أبنائنا، ويتم احتجازهم كجثث لدى حماس.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أهالي الأسرى في غزة سيطلبون من نتنياهو إجابة عن سؤال حول خططه لإعادة أبنائهم. وذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها نتنياهو مع أهالي الجنود الأسرى.

كنا خائفين

وقالت عنات أغرينست، والدة الجندي ماتان المحتجز في غزة، لهيئة البث: بناء على طلب الدولة والقوات الأمنية، بقينا صامتين حتى اليوم، كنا خائفين، نحن نفهم أن عدد أيام الصمت في ازدياد في حين أن عدد أبنائنا الذين سيعودون إلى المنازل أحياء يتناقص.

وأضافت أغرينست: “نطالب اليوم في الاجتماع بأن نضع على الطاولة علنًا ما هو ثمن التخلي عن أبنائنا، وما هو الوضع الذي لا رجعة فيه الذي لن تتمكن الدولة من التعامل معه.. إجابات مثل نحن نفعل كل شيء، لم تعد مرضية”.

ولم تحدد إسرائيل أو حماس عدد الجنود الأسرى في غزة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، وتقّدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.