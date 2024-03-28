حكومة غزة: الاحتلال أعدم أكثر من 200 نازح في مستشفى الشفاء

رصد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، حصيلة الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مجمع الشفاء الطبي في شمالي القطاع.

وقال المكتب في بيان نشره، الخميس، إن جنود الاحتلال “أعدموا أكثر من 200 مواطن من النازحين المتواجدين داخل مجمع الشفاء، واعتقل نحو ألف آخرين، فيما يتم تهديد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام”.

وأوضح سلامة معروف، مدير المكتب الإعلامي بغزة، إن من بين المدنيين الذين أعدمهم جيش الاحتلال داخل مجمع الشفاء 5 من الأطباء والكوادر الصحية.

وقال معروف، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الاحتلال نقل 200 معتقل من مجمع الشفاء إلى إسرائيل لمواصلة التحقيق معهم، وأشار إلى أن عددًا من المرضى قد استشهدوا نتيجة قطع الاحتلال للكهرباء عن المستشفى.

وحسب شهادات جمعها المكتب من نازحين داخل المجمع، فإن دبابات الاحتلال قصفت العديد من مباني المجمع وأضرمت النار في أجزاء واسعة منه، فيما تواصل قصف وتفجير المنازل وبيوت المواطنين في المنطقة المحيطة، وهو ما أوقع شهداء وجرحى دون التمكن من وصول الإسعافات لهم، حسب البيان.

المكتب الإعلامي الحكومي في #غزة: • جنود الاحتلال أعدموا أكثر من 200 نازح داخل #مجمع_الشفاء الطبي واعتقلوا نحو ألف آخرين • الاحتلال يهدد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني مجمع الشفاء بالقصف أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام • عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا… pic.twitter.com/vEnUGD6gy6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 28, 2024

وأدان المكتب ما اعتبره “جريمة جديدة متواصلة على مرأى وسمع العالم أجمع، دون أن يحرك ساكنًا”، مشيرًا إلى أن “عدم اتخاذ موقف قوي وحاسم من المجتمع الدولي منذ الاقتحام الأول لمجمع الشفاء واستهداف المستشفيات بالقصف، هو ما شجع الاحتلال على المضي في هذه الجريمة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الحادي عشر على التوالي، اقتحام مستشفى الشفاء ومحاصرته غرب مدينة غزة والتوغل في محيطه، وقصف منازل المواطنين وحرقها في المنطقة، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.