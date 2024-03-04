شاهد: لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس بالضفة المحتلة

كتائب شهداء الأقصى -طولكرم: تمكنا من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم

قالت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- إنها تمكنت من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم وتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار فيها، بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية.

وجاء في بيان لكتائب شهداء الأقصى-طولكرم “خاض مقاتلونا الأبطال فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية المقتحمة لمحيط مخيم نور شمس من عدة محاور بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة”.

تفجير جرافة

وأضافت في بيان لاحق “فجّرنا فجر اليوم جرافة عسكرية صهيونية خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس بعبوة شديدة الانفجار”.

وأظهرت صور متداولة لحظة تفجير الجرافة العسكرية الإسرائيلية في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت الليلة الماضية، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باقتحام قوة عسكرية كبيرة ترافقها جرافات ضخمة المدينة من محورها الغربي، مرورا بدوار خضوري ودوار العليمي “المحاكم”، وشارع السكة، ودوار اكتابا، وشارع إسكان الموظفين وصولا إلى مخيم نور شمس.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال مرورها من دوار العليمي.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها وجرافاتها باتجاه مخيم نور شمس، وفرضت طوقا مشددا عليه، ثم اقتحمت حاراته وتحديدا المدارس، وجبل النصر وجبل الصالحين، وشارع المقبرة.

وفجرت آليات الاحتلال البنية التحتية في شوارع المخيم، إضافة إلى جزء من الشارع الجديد على أطرافه.

واندلعت اشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، في الوقت الذي سمعت فيه أصوات انفجارات متتالية في المخيم، وحاولت جرافة احتلالية دهس أحد الشبان أثناء وجوده على رصيف في محيط دوار اليونس شمال مدينة طولكرم، إلا أنه تمكن من الفرار ولم يصب بأذى.

اقتحام طوباس

وفي مدينة طوباس شمالي الضفة المحتلة أصيب فتى بالرصاص الحي، وفتاة من ذوي الإعاقة بالاعتداء بالضرب، واعتقل 3 شبان، اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات، ودفعت بتغزيزات أخرى برفقة جرافة، وسط تحليق طائرات استطلاع مسيّرة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في فخد فتى عمره 17 عاما، وأخرى في فتاة من ذوي الإعاقة إثر الاعتداء عليها بالضرب خلال اقتحام منزل ذويها.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، وهو الحاجز الذي يفصل بين طوباس والأغوار الشمالية ويشهد منذ أشهر تشديدًا عسكريًّا كبيرًا.