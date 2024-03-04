سياسة|الولايات المتحدة

لأول مرة منذ بدء الحرب.. نائبة بايدن تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة وبن غفير يعلق

بذلك تكون كامالا هاريس أول مسؤولة أمريكية رفيعة تدعو علنًا إلى وقف النار في القطاع المحاصَر

نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس (مواقع التواصل)
4/3/2024-|آخر تحديث: 4/3/202412:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجود حاجة ماسة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة بسبب المعاناة الكبيرة للسكان.

وقالت في كلمة لها بولاية ألاباما، أمس الأحد “نظرًا إلى حجم المعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار خلال مدة الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، وهو الأمر المطروح حاليًّا على طاولة المفاوضات”.

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وذكرت كامالا أن وقف إطلاق النار، سيسمح بإنقاذ الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت “على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا توجد أعذار”، مضيفة أن إسرائيل “يجب أن تفتح نقاط عبور جديدة، وألا تفرض قيودًا غير ضرورية على إيصال المساعدات”.

وبهذه التصريحات، تكون كامالا هاريس أول مسؤولة أمريكية رفيعة تدعو علنًا إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصَر.

بن غفير يعلق

وردًّا على دعوتها إلى وقف الحرب في القطاع، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مخاطبًا نائبة الرئيس الأمريكي عبر حسابه على منصة إكس “حان الوقت لتدمير حماس يا كامالا”.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات