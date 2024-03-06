حماس: الاحتلال لا يزال يتهرب من استحقاقات وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتهرب من استحقاقات اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك مع تعثر المفاوضات المنعقدة حاليا في القاهرة.

وقالت الحركة في بيان إنها “أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا”.

وأشارت الحركة إلى أن “الاحتلال لا يزال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا”.

وأكدت الحركة أنها “ستواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه”.

وكانت مفاوضات لبحث الوصول إلى تهدئة في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان قد بدأت، الأحد الماضي، في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، وغابت عنها إسرائيل.

وكان القيادي في حماس أسامة حمدان قد اتهم خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أمس الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة، وقال “نتنياهو يواصل تهرّبه وعدم مسؤوليته أمام جمهوره، لحسابات سياسية شخصية، تكشف خوفه ورعبه من مستقبله السياسي ومرحلة ما بعد الحرب”.

وحذر حمدان من أن “مسار المفاوضات لن يكون مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا، أو غطاء لمواصلته ارتكاب المزيد من جرائمه بحق المدنيين العزل، أو لكسب الوقت للمضي في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 30631 شهيدا و72043 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.