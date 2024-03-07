فنانون تشكيليون عرب يعبرون عن تضامنهم مع غزة برسومات خاصة (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر، مع مجموعة من الفنانين التشكيليين في مهرجان الواسطي الدولي بالعراق، حيث عبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني بأسلوبهم الخاص.

“هذا أقل ما يمكن تقديمه لغزة والإنسانية”.. هذه كانت كلمات الفنان التشكيلي العراقي، شاكر خالد، في حديثه للجزيرة مباشر، معبرًا عن تضامنه مع غزة من خلال تجسيد معاناة أم فلسطينية وأطفالها، قائلًا “هذه الرسمة تعبّر عن أم وأطفالها لا حول لهم ولا قوة ولكن يسلمون أمرهم لله”.

أما الفنانة التشكيلية اللبنانية، ريتا عطية، أرادت إيصال رسالة للعالم حول ما يتعرض له سكان قطاع غزة، من خلال رسمتها التي كانت عبارة عن وجه شخص يعبّر عن شهداء غزة، وقالت “هذا الوجه يمثل جميع شهداء غزة وحوله دوائر هي أرواح الشهداء الذين يخرجون من الأرض”.

وفي رسالة أخرى أكدت الوحدة العربية، وجهتها الفنانة التشكيلية العراقية، سمارة شمحون، من خلال رسمتها لقبة مسجد الصخرة، وهو من أهم معالم المسجد الأقصى المبارك، وأوضحت شمحون “اخترت ألوان تمثل النخلة العراقية حول قبة مسجد الصخرة، لتعبّر عن تضامن الشعب العراقي مع الشعب الفلسطيني”.