لأول مرة.. جنوب إفريقيا تتوعد مواطنيها المشاركين في الحرب على غزة بعقوبة صارمة (فيديو)

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن كل من شارك في الحرب على غزة مع الجيش الإسرائيلي ممن يحملون جنسية بلادها، سيتم اعتقاله فور عودته إلى جنوب إفريقيا.

جاء ذلك التصريح الأول من نوعه منذ بداية الحرب على غزة خلال كلمتها التي حملت عنوان “التضامن مع فلسطين ومستقبل القضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية”، ضمن فعاليات مأدبة عشاء نظمها الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا مع جمعية العلماء المسلمين وتحالف التضامن الفلسطيني وبعض الجمعيات والمؤسسات الإسلامية بقاعة بيت النور بمدينة لانيزيا في جوهانسبرغ.

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والشهر الماضي، ظهرت الوزيرة مرتدية الحجاب ومستشهدة بأحاديث نبوية أثناء لقاء مع الجالية المسلمة في بلادها أكدت فيه وجوب “نصرة” الفلسطينيين.

وقبل يومين، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية في لاهاي، باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي تحدث نتيجة هجومها المدمّر على قطاع غزة.

وحثت جوهانسبرغ في بيان لها، المحكمة على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة في ضوء الوضع الذي وصفته بأنه شديد الاستعجال. وشددت على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

وردًّا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما وتشنّ عليه حربا مدمّرة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.