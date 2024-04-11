مظاهرة لليهود “الحريديم” في القدس رفضا لقانون التجنيد (فيديو)

نظم متدينون يهود من “الحريديم”، الخميس، مظاهرة أمام مركز للتجنيد في القدس المحتلة احتجاجًا على مشروع قانون يلزمهم بأداء الخدمة العسكرية.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من الإسرائيليين، ولكنهم يرفضون الخدمة بالجيش ما يثير جدلًا واسعًا في إسرائيل لا سيما في ظل مرور 6 أشهر على الحرب على غزة.

وتطالب الأحزاب غير الدينية بفرض التجنيد على المتدينين من أجل “تقاسم الأعباء” الناتجة عن الحرب.

ويفرض القانون الإسرائيلي على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عامًا الخدمة العسكرية، ولكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

والأحزاب الدينية الإسرائيلية الرئيسة وهي “شاس” و”يهودوت هتوراه” ممثلة في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التي تشن الحرب على غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن متدينين نظموا مسيرة ضد تجنيدهم قبالة مكتب التجنيد في القدس الغربية.

رفضًا لمشروع قانون إجبارهم على الخدمة العسكرية.. #الحريديم يغلقون شوارع القدس المحتلة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AHUHefthes — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2024

وأشارت إلى أنهم رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها “إما الحريديم أو الجيش”، وذكرت أنه تم توزيع منشورات كتب فيها “لا مجال للتسويات والتنازلات”.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن مفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة بين الأحزاب الدينية وحزب “الليكود”، الذي يقوده نتنياهو، بهدف التوصل الى اتفاق.

وتجري المفاوضات على خلفية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية نهاية الشهر الماضي القاضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.

وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها.

ومن شأن انسحاب الأحزاب الدينية من الحكومة سقوطها، فيما يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.