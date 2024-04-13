آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل وانتخابات مبكرة (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في مدينتي تل أبيب وقيسارية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية (خاصة) عن عائلات الأسرى الإسرائيليين قولهم إن نتنياهو هو من يعرقل التوصل إلى صفقة للتبادل.

ورد مكتب نتنياهو بالقول إن حركة حماس هي العائق الوحيد أمام إطلاق سراح المختطفين وليس الجانب الإسرائيلي.

وأوضح المكتب في بيان أن “حماس” تطالب بوقف الحرب وانسحاب الجيش من قطاع غزة، لكن الحكومة والجيش متحدان في رفض ذلك.

وأضاف البيان أن حركة حماس ترفض أي اتفاق لإطلاق سراح المختطفين على الرغم من التفويض الواسع الذي حصل عليه فريق التفاوض في هذا الشأن.

ويوميا يتظاهر إسرائيليون في مناطق عدة للضغط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية، تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.