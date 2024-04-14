السودان.. حمدوك يدعو إلى العودة لمنبر التفاوض لإنهاء الحرب (فيديو)

دعا عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان “تقدم” ورئيس الوزراء السابق، إلى وقف الحرب في بلاده ومعالجة الأوضاع الإنسانية وعدم استهداف المدنيين، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وفتح حوار موسع يؤدي إلى تشكيل هياكل الانتقال.

وأكد حمدوك في كلمة بثت على صفحته بمنصة إكس، الأحد، بمناسبة مرور عام على بدء الاقتتال في السودان، أن وقف الحرب وتشكيل هياكل الانتقال لن يتحقق إلا بالعودة لمنبر التفاوض، لاتخاذ الحل السلمي التفاوضي طريقًا لإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.

خطاب من د. عبدالله حمدوك بمناسبة مرور عام على حرب ١٥ أبريل pic.twitter.com/tW9CoVhazb — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) April 14, 2024

كما طالب حمدوك في معرض حديثه عن القيادات السياسية والعسكرية والمجتمعية بأن تدرك أن استمرار الحرب لن يعيد الحقوق ولن يوقف الجرائم ولن يأتي بالعدل والقصاص، بل سيفتح الباب للمزيد من الانتهاكات، ويدمر ما تبقى من مصادر وثروات، منوهًا إلى أن السودان بات الآن يواجه خطر الانقسام على أسس عرقية وإثنية، مما يهدد بالانهيار الكامل.

وأكد حمدوك في ختام كلمته عدم انحيازهم لأي من طرفي الحرب وإنما لأسر القتلى من المدنيين والعسكريين، والجوعى والفقراء، والذين سلبت أموالهم وهجّروا.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت حوالي آلاف القتلى والجرحى وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.