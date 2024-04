تقرير: 20 ألف شخص “نصفهم أطفال” يضطرون إلى الفرار يوميا من السودان

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن 20 ألف شخص يضطرون إلى الفرار من ديارهم في السودان كل يوم، 53‎% منهم أطفال دون سن الخامسة.

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان، أن الحرب في السودان أجبرت أكثر من 8.6 ملايين شخص على الفرار من ديارهم العام الماضي مع انتشار القتال في البلاد، بما في ذلك العديد ممن نزحوا سابقا عدة مرات.

🚨A staggering 20,000 people are forced to flee their homes in #Sudan each day,half of them children. With over 8.6 million displaced in the past year, Sudan is on a fast track towards one of the worst humanitarian crises in decades.

— IOM Sudan 🇺🇳 (@IOMSudan) April 15, 2024