تقرير: 20 ألف شخص “نصفهم أطفال” يضطرون إلى الفرار يوميا من السودان

الحرب أجبرت أكثر من 8.6 ملايين شخص على الفرار من ديارهم خلال عام

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن 20 ألف شخص يضطرون إلى الفرار من ديارهم في السودان كل يوم، 53‎% منهم أطفال دون سن الخامسة.

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان، أن الحرب في السودان أجبرت أكثر من 8.6 ملايين شخص على الفرار من ديارهم العام الماضي مع انتشار القتال في البلاد، بما في ذلك العديد ممن نزحوا سابقا عدة مرات.

🚨A staggering 20,000 people are forced to flee their homes in #Sudan each day,half of them children. With over 8.6 million displaced in the past year, Sudan is on a fast track towards one of the worst humanitarian crises in decades. Press release here👇https://t.co/7rRYp6d8iB — IOM Sudan 🇺🇳 (@IOMSudan) April 15, 2024

ونوّهت المنظمة إلى أن “السودان يسير على مسار سريع بشكل مأساوي ليصبح واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم منذ عقود، وأن الصراع الذي اجتاح البلاد يوجِد ضغطا في جميع أنحاء المنطقة”.

وفي ذات السياق، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب خلال مشاركتها في المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه بباريس “إن الملايين من الناس مشردون وجائعون وعرضة للاستغلال وسوء المعاملة، ولكن يتم تجاهل محنتهم من قبل الكثير من العالم”.

وناشدت إيمي بوب، القادة الدوليين الارتقاء إلى المستوى الحالي، ومساعدة المنظمة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان واستخدام نفوذهم للمساعدة على إحلال السلام.

وحثت المنظمة الدولية للهجرة على اتخاذ إجراءات دولية أقوى لإنهاء القتال وزيادة تمويل العمليات الإنسانية بشكل كبير للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، منوهة إلى نزوح 6.6 ملايين شخص قسرًا داخل السودان منذ اندلاع الحرب، فضلًا عن تعطل النشاط الاقتصادي وقطع خطوط الإمداد والمساعدات جراءها؛ مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، ووصول حوالي 5 ملايين شخص إلى حافة المجاعة.