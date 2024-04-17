استشهاد 7 من شرطة غزة في قصف الاحتلال لسيارتهم

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة تقل عددا من ضباط وأفراد الشرطة في مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 7 منهم بجانب عدد آخر من المارة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “ندين قيام الاحتلال باستهداف سيارة شرطية في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 من الضباط وأفراد الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم، بالإضافة إلى استشهاد آخرين من المارة (لم يحدد عددهم)”.

وأضافت أن استهداف إسرائيل لأفراد الشرطة بشكل متكرر في محافظات غزة يهدف إلى “إشاعة الفوضى بين المواطنين”.

ولفتت الوزارة إلى أن “هذه الجريمة الجديدة استمرار لضرب الاحتلال عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية التي تجرم استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهاز حماية مدنية”.

وأكدت أن “استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومجازره بحق أبناء شعبنا ومن بينهم استهداف عناصر جهاز الشرطة يمثل تحديا للمجتمع الدولي”.

وطالبت الوزارة الجهات الدولية بـ”الضغط على الاحتلال لوقف استهداف عناصر جهاز الشرطة الذين يقومون بواجب الخدمة المدنية لأبناء شعبنا”.

شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي في مخيم المغازي

في السياق، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح مختلفة من بينهم أطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال تجمّعا للمواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر بوصول العشرات من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط) نتيجة الغارة الإسرائيلية.

وذكر شهود عيان أن طائرات الاحتلال استهدفت تجمّعا للأطفال في منطقة تضم ألعابا للأطفال بمحيط دوار المهندس في مخيم المغازي.

ويواصل جيش الاحتلال حربه المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.