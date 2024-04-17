صور لهجوم عرب العرامشة.. حزب الله يضرب مقر قيادة إسرائيليا ويوقع إصابات بعضها خطرة (شاهد)

أعلن حزب الله، الأربعاء، أنه نفذ هجومًا بالصواريخ الموجَّهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة إسرائيلي في عرب العرامشة الحدودية، ردًّا على ‏اغتيال عدد من أفراده.

وقال الحزب في بيان إنه “نفذ هجومًا مركبًا بالصواريخ الموجَّهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سريّة الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة (قبالة بلدة الضهيرة اللبنانية) ‏في ما يسمى المركز الجماهيري”.

ولفت إلى أن مقاتليه “أصابوا المقر إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح”، وأشار بيان الحزب إلى أن العملية “جاءت ردًّا على ‏اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية”.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر إعلام عبري أن “7 أشخاص حالة اثنين منهم خطرة أصيبوا إثر إطلاق صاروخ من لبنان على شمالd إسرائيل”، وأفاد مركز الجليل الطبي في نهاريا بارتفاع العدد إلى 14.

עדכון מד"א: 13 פצועים – 4 מהם במצב קשה, 1 בינוני ו-8 קל. — החדשות – N12 (@N12News) April 17, 2024

وخاض الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الأربعاء، جولة جديدة من القصف المتبادل عبر “الخط الأزرق” الفاصل، غداة إعلان الحزب مقتل 3 من أفراده، بينهم اثنان زعمت تل أبيب أنهما من أبرز كوادره.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، معظمهم في لبنان.

ويقول الحزب إنه يتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب ومفقود معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارًا هائلًا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.