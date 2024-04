لأول مرة.. جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي خطاب التخرج لطالبة مسلمة

ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا خطابًا كانت أسنا تبسُّم، الحاصلة على جائزة “الطالبة المتفوقة”، ستلقيه في حفل التخرج الشهر المقبل.

وتقول الطالبة إن سبب إسكاتها نابع من كراهية للمسلمين والفلسطينيين وآرائها المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأرجعت الجامعة السبب إلى مخاوف أمنية واحتدام المشاعر فيما يتعلق بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الجامعة آندرو جوزمان في بيان، يوم الاثنين، إن قرار إلغاء الخطاب “لا علاقة له بحرية التعبير” وإنما هدفه ببساطة هو حماية أمن الحرم الجامعي.

وتحدت طالبة الهندسة الطبية الحيوية المتفوقة أسنا تبسُّم في بيان منطق الجامعة، وتساءلت “ما إذا كان قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بإلغاء دعوتي لإلقاء خطاب التخرج قد اتُّخذ على أساس أمني فقط”.

Great statement from Asna Tabassum, the student whose words and presence USC found to be ‘a threat to safety’ pic.twitter.com/tzwKEWQvpK — Sana Saeed (@SanaSaeed) April 16, 2024

ولم يشر بيان جوزمان إلى تبسُّم بالاسم أو يحدد طبيعة ما يدعو إلى القلق في خطابها أو خلفيتها أو آرائها السياسية، كما لم يذكر تفاصيل عن أي تهديدات محدَّدة.

وأشار رئيس الجامعة بشكل عام إلى “اتخاذ المناقشة المتعلقة باختيار طالبتنا المتفوقة مسارًا يدعو إلى القلق” في الأيام القليلة الماضية.

وكتب جوزمان “حدة المشاعر، التي تغذيها كل من وسائل التواصل الاجتماعي والصراع المستمر في الشرق الأوسط، تزايدت لتشمل أصواتًا عديدة من خارج جامعة جنوب كاليفورنيا، وتصاعدت إلى حد شكّل مخاطر كبيرة تتعلق بالأمن وبما قد يثير القلاقل في حفل التخرج”.

We call on @USC to immediately restore valedictorian Asna Tabassum's speech and treat all students fairly and justly, starting with Asna. We look forward to USC’S swift response. pic.twitter.com/TfVB02cL5M — CAIR National (@CAIRNational) April 16, 2024

القرار الأول من نوعه

وذكرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) أن القرار هو الأول من نوعه بالنسبة لجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقالت تبسُّم إن مسؤولي الجامعة رفضوا في اجتماع معها يوم 14 إبريل/نيسان إطلاعها على تفاصيل التقييم الأمني ​​للجامعة.

وتصف تبسُّم نفسها بأنها “الجيل الأول من المسلمين الأمريكيين من أصول من جنوب آسيا”، وقالت إن ما بلغها هو أن الجامعة بوسعها أن “تتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة لإلقاء خطابي” لكنها اختارت ألا تفعل ذلك بسبب أن هذا التشديد الأمني للإجراءات “ليس هو ما تريد الجامعة تقديمه كصورة لها”.

USC valedictorian Asna Tabassum joined me on NewsNight tonight after her school cancelled her graduation speech citing “threats.” What she planned to say and what she thinks really happened: pic.twitter.com/0KKloOYlhW — Abby D. Phillip (@abbydphillip) April 17, 2024

وبدلًا من ذلك، قالت تبسُّم في بيانها إن الجامعة بتلك الطريقة “استسلمت للخوف وتكافئ الكراهية”، وأضافت أن تلك الكراهية نابعة من “أصوات مناهضة للمسلمين وللفلسطينيين” استهدفتها بسبب “قناعتها الراسخة بأن حقوق الإنسان هي للجميع”.

“خطوة جبانة ومخزية”

وجاء قرار رئيس الجامعة بمنع الطالبة من إلقاء خطاب التخرج بعد هجمات من الجماعات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

ووصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) القرار بأنه “خطوة جبانة”، كما وصفته النائبة إلهان عمر بأنه “خطوة مخزية”.