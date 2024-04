بلجيكا تقود مبادرة ضد إسرائيل في سوق الاتحاد الأوروبي

قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر إن بلادها ستقود مبادرة لمراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي.

وذكرت بيترا عبر منشور على منصة “إكس”، أن بلجيكا ستقود مبادرة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعية إلى فرض رسوم جمركية على منتجات المستوطنات.

وأكدت أن بلادها ستشارك في رعاية قرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وأمس الخميس، أسقطت الولايات المتحدة مشروع قرار عربي بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

Decided: Belgium will take the lead at the EU level to re-evaluate our Association Agreement with Israel.

We will co-sponsor a UN resolution in favour of full Palestinian UN membership.

And we call for an EU-wide import duty on products coming from illegal Israeli settlements.

— Petra De Sutter (@pdsutter) April 19, 2024