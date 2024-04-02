شبكة الجزيرة: تصريحات نتنياهو كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي هاجم فيها الشبكة.

وكان نتنياهو زعم أن الجزيرة “ألحقت الضرر بأمن إسرائيل”، وأنها شاركت في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنها حرضت ضد الجنود الإسرائيليين، معلنا أنه سيتحرك وفقًا للقانون الجديد الذي وافق عليه الكنيست، لوقف نشاط قناة الجزيرة.

وصدّق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل.

ووصفت شبكة الجزيرة في بيان، مساء الاثنين، تصريحات نتنياهو بأنها “حملة مسعورة”. وقالت إنها “لا تجد لها إلا وصفا واحدا وهو أنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية”.

وأضاف البيان: “لم يجد نتنياهو ما يقدمه للعالم من تبريرات لهجومه المتواصل على الجزيرة وحرية الصحافة سوى أن يقدم أكاذيب جديدة وافتراءات تحريضية بحقها وحق العاملين فيها”.

وحملت الجزيرة نتنياهو سلامة أطقمها حول العالم، وكذلك سلامة “منشآت الشبكة التي قام بالتحريض ضدها واتهامها كذبا بهذه الصورة المشينة”.

د. أحمد الطيبي: هناك إجماع صهيوني على "قانون الجزيرة" على الرغم من ظهور بعضهم على الجزيرة العربية والإنجليزية#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/ny6D2bd6Ex — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2024

وذكّر البيان بأن تصريحات نتنياهو تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة، بما في ذلك اغتيال مراسلتها شيرين أبو عاقلة، وقتل صحفييها سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح، وقصف مكتبها في غزة، والاستهداف المتعمد لعدد من صحفيي الجزيرة وأفراد أسرهم، واعتقال مراسليها وترهيبهم في الميدان.

وأكدت الجزيرة أن “مثل هذه الافتراءات والاتهامات لن تثنيها عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية، وتحتفظ الجزيرة بكل حقوقها القانونية”.

وصوّت الكنيست بأغلبية 71 عضوا من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على القانون الذي يسمح بوقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل.

ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس بأمن الدولة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، الاثنين، إن قرار إسرائيل حظر بث قناة الجزيرة يعد “خطوة مثيرة للقلق إن كانت صحيحة”.

وفي موجزها الصحفي اليومي قالت جان بيير إن الإدارة الأمريكية دافعت وستدافع عن حرية الصحافة دائما وفي كل مكان.

تعليقًا على اتهام نتنياهو لشبكة الجزيرة بمشاركتها في الـ7 من أكتوبر.. د. أحمد الطيبي: هذا جزء من شيطنة الجزيرة#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/AOuciVsss6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2024

وأضافت: “إن كانت (الأخبار) صحيحة، فهذه خطوة مثيرة للقلق. ونحن ندعم في الولايات المتحدة عمل الصحفيين العاملين في أجزاء مختلفة من العالم ويشمل ذلك منتسبي الصحافة الذين يغطون الصراع في غزة. لذا، إذا كان هذا الخبر صحيحا، فإنه سيقلقنا”.

في السياق، تهرب متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال موجزه الصحفي، من التعليق على خبر منع بث الجزيرة من إسرائيل.

إلا أن ميلر أكد دعم واشنطن لـ”حرية الصحافة” وأن الصحفيين يبلون حسنا في إيصال المجريات الدائرة في غزة إلى الرأي العام العالمي.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون الصحفيون قادرين على العمل بشكل مريح فيما يتعلق بحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.