ارتفاع حصيلة شهداء طولكرم.. وحماس والجهاد تدعوان للتصدي والاشتباك مع جيش الاحتلال (فيديو)

دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، الجمعة، الفلسطينيين إلى “التصدي والاشتباك” مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق وجودهم كلها وبالأدوات كافة، في ظل تواصل اقتحام مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، منذ الخميس.

جاء ذلك في بيانين منفصلين عبر منصة “تلغرام”، تعقيبًا على قتل جيش الاحتلال لسبعة فلسطينيين خلال الاقتحام المستمر لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيانها “ضرورة تواصل وتكثيف الحشد والرباط، وحالة النفير العام في الضفة والقدس، وتصعيد المواجهة والاشتباك وإرباك الاحتلال في كل المناطق وبشتى السبل والأدوات”.

وأضافت: “نزف لجماهير شعبنا وأمتنا كوكبة من الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في ساحات التضحية والفداء خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس”.

وتابع البيان: “شعبنا الفلسطيني المجاهد لن يسمح للاحتلال أن يستفرد بغزة أو الضفة أو القدس أو أي جزء من الوطن، وسيتصدى لكل سياسات ومخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا”.

من جانبها، دعت حركة “الجهاد الإسلامي” أبناء الشعب الفلسطيني “في كل مكان إلى الاشتباك بكل ما يتوفر من عزيمة وإرادة مع الاحتلال والمستوطنين وإحباط المخططات الصهيونية فوق أرضنا ووطننا”.

وأدانت الحركة “بشدة الصمت العربي والعالمي إزاء الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق أهلنا في الضفة الغربية، التي كان آخرها اقتحام مدينة طولكرم وفرض حصار على مخيم نور شمس، في الضفة المحتلة”.

واتهمت الحركة، حكومة الاحتلال برعاية “جرائم” المستوطنين في الضفة الغربية.

ووصفت “الجهاد الإسلامي” العقوبات التي تفرضها الدول الغربية وأمريكا والاتحاد الأوروبي على المستوطنين بـ”الهزيلة”.

ومساء الجمعة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 7 في الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، وفق مصادر طبية وإعلام حكومي رسمي.

والخميس، قالت إذاعة جيش الاحتلال (رسمية) إن الجيش بدأ بتنفيذ “عملية عسكرية واسعة النطاق” في مخيم نور شمس للاجئين، من دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها.

وأعلنت كل من كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة “فتح” وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في بيانين منفصلين أنهما تخوضان اشتباكات مع جيش الاحتلال.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد جيش الاحتلال من عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فيما تتواصل حربه المدمرة على غزة مخلّفة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.