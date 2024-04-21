تشمل اجتياح رفح.. قائد أركان جيش الاحتلال يصادق على خطط استمرار القتال جنوبي غزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، صادق على خطط لاستمرار العمليات في (الجبهة الجنوبية) من قطاع غزة.

وقال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، إن الجيش يتحضر للخطوات التالية للحرب في غزة، رغم مطالبات دولية بوقف إطلاق النار.

وأضاف “أكملنا هذا الأسبوع في غزة عملية أخرى في وسط قطاع غزة ضد (حركة المقاومة الإسلامية) حماس لتدمير البنية التحتية لها”.

وأشار هاغاري إلى أن هناك دائمًا قوات تعمل داخل غزة، إلى جانب قوات إضافية تستعد للخطوات التالية في الحرب، وتابع “لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، إذا كانت هناك أي تغييرات، فسوف نقوم بالتحديث فورًا بمسؤولية وشفافية”.

وخاطب هاغاري الأسرى الذين تحتجزهم (حماس)، قائلًا “سنواصل القتال حتى تعودون إلى دياركم”، وأضاف “أقارب الأسرى في وضع لا يطاق وسيتم فعل كل شيء لتحرير أحبائهم”.

عملية رفح

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أن جزءًا من الخطط التي وافق عليها هاليفي، تضمن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، ويبدو أنه من المتوقع إجلاء السكان المدنيين قريبًا.

وأتت تصريحات هاغاري بعد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيادة الضغوط السياسية والعسكرية على (حماس).

ويتزامن ذلك مع تهديدات إسرائيلية مستمرة باجتياح مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم تحذيرات دولية وأممية من اقتحام المدينة، التي تعد الملاذ الأخير للاجئين في القطاع.

وحذر حلفاء إسرائيل من شن هجوم في رفح، لأن مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين محتشدون هناك، ومع ذلك، تعتبر إسرائيل أن العملية في رفح ضرورية من أجل تدمير الكتائب المتبقية من حركة (حماس) الفلسطينية، وفق زعمها.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.