حماس: تصويت “النواب الأمريكي” لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل تأكيد للتواطؤ الرسمي الأمريكي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدات عسكرية وأمنية لإسرائيل، بقيمة تصل إلى 26 مليار دولار.

وقالت الحركة في بيان اليوم الأحد “هذه الخطوة تأكيد للتواطؤ والشراكة الرسمية الأمريكية في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرياء، إضافة إلى التدمير الممنهج للمدن والأحياء السكنية، وكل المرافق المدنية والبنى التحتية في القطاع”.

وحمّلت الحركة “الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن شخصيًّا المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب التي يقترفها (الكيان الصهيوني المجرم) بحق الشعب الفلسطيني من خلال هذا الدعم المخالف للقانون الدولي”.

واعتبرت الحركة القرار الأمريكي “رخصة وضوءًا أخضر لحكومة (المتطرفين الصهاينة)، للمضي في العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، والانتهاك الصارخ لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية”.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، أمس السبت، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدّم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وتوفر مشروعات القوانين 60.84 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليارًا لإسرائيل، و8.12 مليارات دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك تايوان.