روسيا تعلّق على استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية على أراضيها

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الاثنين، استعداد بلاده، العضو في حلف شمال الأطلسي، لنشر أسلحة نووية على أراضيها، في حال قرر الناتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروسيا.

وقال دودا لصحيفة “فاكت”، إنه “إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار التشارك النووي على أراضينا بهدف تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، نحن مستعدون للقيام بذلك”.

وأكد الرئيس البولندي أن المباحثات بشأن التعاون النووي بين بلاده والولايات المتحدة تجري “منذ مدة”، موضحًا “سبق أن تحدثت عن هذا الأمر مرات عدة. عليّ القول إنه عندما سئلت عنه، أبديت استعدادنا”.

وشدد دودا على أن روسيا “تقوم بشكل متزايد بتعزيز التواجد العسكري في كالينينغراد. وفي الآونة الأخيرة، قامت بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا”.

روسيا تعلق

بدورها، علقت روسيا على تصريحات الرئيس البولندي، وأكد الكرملين أن موسكو ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان “أمنها” في حال نشرت وارسو أسلحة نووية على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن “العسكريين سيحللون الوضع بالتأكيد، وفي أي حال من الأحوال، سيتخذون كل الإجراءات المضادة المطلوبة لضمان أمننا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في يونيو/حزيران 2023 أن موسكو نشرت بعض أسلحتها النووية التكتيكية في أراضي حليفته بيلاروسيا المجاورة لكل من أوكرانيا وبولندا.

وخلال القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، تعهد الحلفاء اتخاذ “كل الخطوات اللازمة لضمان صدقية وفاعلية وسلامة وأمن مهمة الردع النووي”.