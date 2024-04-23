فُضّت بالقوة.. اعتقال متظاهرات خلال وقفة نسوية أمام مكتب الأمم المتحدة في القاهرة (فيديو)

اعتقلت قوات اﻷمن المصرية عددًا من المتظاهرات شاركن في وقفة أمام مقر المكتب الإقليمي لهيئة اﻷمم المتحدة للمرأة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، تضامنًا مع النساء في غزة والسودان.

وكانت ناشطات قد نظمن وقفة أمام مكتب المقر الأممي في العاصمة المصرية، وطالبن بلقاء أحد المسؤولين لتسليمه رسالة مُوقّعة منهن تطالب بالتدخل ووقف الحرب في قطاع غزة والسودان.

وأظهرت مقاطع مصورة اعتداء قوات الأمن على عدد من الناشطات والصحفيات واعتقال عدد منهن، قبل أن تفض الوقفة النسوية بالقوة.

وأشار الناشط أحمد دومة إلى اعتقال 15 من المتظاهرين غالبيتهم من النساء، وبث لقطات للحظة الاعتداء على المتظاهرات و”اختطاف” الناشطة رشا عزب.

وكان آخر ما كتبته رشا، وهي إحدى الداعيات والمشاركات في الوقفة، عبر منصة إكس “الداخلية هجمتنا وخطفت تليفون متظاهرة مننا وطلعت تجري”.

الداخلية هجمتنا وخطفت تليفون متظاهرة مننا وطلعت تجري — رشا عزب (@RashaPress) April 23, 2024

وأكدت صفحة (صحفيات مصريات) القبض على عدد من مؤسِّساتها “إيمان عوف ورشا عزب وهدير مهداوي وكذلك القبض على الناشطات ماهينور المصري ومي المهدي ولينا علي وأسماء نعيم ولبنى درويش، وذلك بعض الفض بالقوة لوقفة نسائية أمام مكتب الأمم المتحدة لشؤون المرأة”.

ويُعقَد غدًا في القاهرة اجتماع عربي طارئ لبحث التطورات في غزة، والاستماع لإحاطة أممية، وسط تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفي ضوء ما كُشف خلال الأيام الأخيرة من مقابر جماعية لفلسطينيين نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بخلاف الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن ضد فلسطين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

محتوى الرسالة الرسمية للوقفة النسوية اللي اتقرت بصوت عالي قدام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأقليمي في القاهرة وطلبنا تسليم نسخة منه رسميًا لقيادة المكتب الأقليمي . pic.twitter.com/vLoJfh7BrI — Lobna Darwish (@lobna) April 23, 2024

وفي السودان، أكدت ناشطات تعرُّض نساء وفتيات لاعتداءات جنسية خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مخلّفة حوالي 13 ألفًا و900 قتيل ونحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ ووضعًا إنسانيًّا مترديًا، حسب الأمم المتحدة.

وقبل أيام، نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال “العنف الجنسي” خلال النزاعات في 2023، واستعرضت في تقريرها السنوي الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما ومالي وهايتي، وقالت إن هذه الأعمال لا تزال “تُستخدم تكتيكًا حربيًّا وتعذيبًا وإرهابًا وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية”.